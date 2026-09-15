Sorin Grindeanu: România, depășită de Kenya în clasamentul mondial al competitivității, din cauza guvernării Bolojan

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 sept. 2026, 13:46

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni, într-o postare pe Facebook, „măsurile economice dezastruoase" luate de premierul interimar Ilie Bolojan, susținând că acestea au dus la căderea României în clasamentul mondial al competitivității, țara noastră fiind depășită, potrivit acestuia, de state precum Kenya.

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