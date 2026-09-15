Sorin Grindeanu: România, depășită de Kenya în clasamentul mondial al competitivității, din cauza guvernării Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni, într-o postare pe Facebook, „măsurile economice dezastruoase" luate de premierul interimar Ilie Bolojan, susținând că acestea au dus la căderea României în clasamentul mondial al competitivității, țara noastră fiind depășită, potrivit acestuia, de state precum Kenya.
„Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivității doar într-un singur an"
„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depășită de țări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivității! Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivității globale doar într-un singur an!", a scris liderul PSD.
Grindeanu susține că, în anul în care România a înregistrat acest regres, companiile românești nu au primit măsuri de sprijin pentru a face față concurenței globale, ci, dimpotrivă, „creșteri de taxe și prețuri-record la energie, gaze și combustibili". Potrivit liderului PSD, România se regăsește acum în vecinătatea unor state precum Botswana, Nigeria și Namibia în acest clasament, în timp ce Bulgaria și Polonia, state din regiune, ocupă poziții superioare.
Planul PSD pentru repornirea economiei, „interes ZERO" din partea lui Bolojan, spune Grindeanu
Liderul social-democraților a amintit că s-a împlinit un an de când PSD a anunțat un plan cu „stimulente fiscale masive pentru investiții noi", menit să repornească economia. „De atunci și până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO!", a scris Grindeanu.
Context: ce arată, de fapt, clasamentul IMD al competitivității mondiale
Clasamentul la care face referire liderul PSD este publicat anual de Institutul Internațional pentru Dezvoltarea Managementului (IMD) din Elveția. Potrivit datelor publicate de presa economică, România a coborât în ediția din 2026 până pe locul 61 din 70 de economii analizate, o scădere de 12 poziții față de anul precedent și cel mai slab rezultat al țării din ultimii cinci ani.
Printre cauzele regresului, autorii clasamentului IMD citează dezechilibrele bugetare, ritmul lent al transformării digitale, investițiile insuficiente în cercetare-dezvoltare, precum și necesitatea modernizării sistemelor de sănătate și educație. În regiune, România a fost depășită de Bulgaria (locul 56), Ungaria (locul 51) și Polonia (locul 41), rămânând înaintea unor state precum Mexic și Slovacia.
Apelul lui Grindeanu: „România are nevoie de un guvern care construiește"
Liderul PSD a conchis că perspectivele economice ale României sunt sumbre „dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia". „Iată de ce România nu poate continua cu un «administrator taie-tot». Are nevoie de un guvern care construiește și care valorizează sprijinirea firmelor românești", a mai scris Sorin Grindeanu pe Facebook.
Declarațiile liderului PSD vin în contextul disputei din interiorul coaliției de guvernare privind formula viitorului executiv, PSD susținând formarea unui Guvern politic construit în jurul partidului, în timp ce premierul interimar Ilie Bolojan și PNL susțin varianta unui Guvern de tranziție format din tehnocrați.
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