Un fermier din Galați a ajuns să dea castraveții gratis. Motivul: îl costă mai mult să-i culeagă decât primește pe ei - VIDEO

Un fermier din Matca, județul Galați, oferă gratuit castraveții din solar după ce, potrivit acestuia, prețul a scăzut la 30 de bani pe kilogram, sub costul recoltării. Oamenii sunt invitați să vină și să îi culeagă singuri.
Diego Dragomir, un fermier din Matca, județul Galați, a decis să ofere gratuit castraveții din solar, după ce, potrivit acestuia, prețul primit pentru legume a ajuns la doar 30 de bani pe kilogram. Producătorul spune că numai recoltarea îl costă aproximativ 50 de bani pentru fiecare kilogram, astfel că vânzarea în aceste condiții îi aduce pierderi.
De ce oferă fermierul din Matca castraveții gratis?
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Diego Dragomir spune că a decis să ofere castraveții gratuit deoarece prețul actual nu mai acoperă nici măcar costurile necesare pentru recoltare. Fermierul îi invită pe cei interesați să vină direct în solar și să își culeagă singuri legumele.
„Mă numesc Dragomir Diego, sunt din comuna Matca, judeţul Galaţi, cel mai mare bazin legumicol din România. Și ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care-i vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg, castraveți nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, adică la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești.”, a spus acesta într-un video pe TikTok.
Potrivit fermierului, aceasta este deja a treia recoltare a castraveților din cultura respectivă, iar prețul oferit în prezent nu mai justifică plata oamenilor care ar trebui să îi culeagă.
Cum a scăzut prețul castraveților în doar câteva zile?
Potrivit lui Diego Dragomir, cu aproximativ 10 zile înainte castraveții erau vânduți cu 1 leu pe kilogram, iar vinerea trecută prețul ajunsese la 60 de bani. Fermierul spune că, pe 7 septembrie, prețul a coborât la 30 de bani pe kilogram.
„Cu 10 zile în urmă, i-am dat cu 1 leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și pe 7 septembrie, sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă. Și înțelegeți foarte bine. 0,30 de bani.”, a adăugat Diego Dragomir în mesajul de pe Tik Tok.
Conform calculelor prezentate de fermier, o tonă de castraveți ar ajunge astfel să fie vândută cu 300 de lei.
Cât îl costă pe fermier recoltarea castraveților?
Diego Dragomir spune că recoltarea îl costă aproximativ 50 de bani pentru fiecare kilogram de castraveți, sumă în care intră sacii, plata oamenilor și celelalte cheltuieli legate de această etapă.
„Vreau să veniți dumneavoastră, să-i culegeți aici. Nu-i vrăjeală, nu-i nimic. Deci sunt foarte, foarte serios. Pentru că, pe mine mă costă vreo 50 de bani costul de a-i culege, cu saci, cu oameni și cu tot ceea ce fac. La 30 de bani, trebuie să mai aduc bani de acasă”, a subliniat acesta.
În aceste condiții, fermierul spune că nu mai este rentabil să plătească oameni pentru recoltare și apoi să vândă producția la prețul oferit în prezent.
Câți castraveți pot lua oamenii din solar?
Fermierul spune că oamenii pot lua gratuit cât doresc, cu condiția să vină personal în solar și să își culeagă singuri castraveții. Diego Dragomir precizează că nu îl interesează nici dacă legumele sunt păstrate pentru consum, nici dacă sunt revândute ulterior.
„Veniți și-i culegeți, cât vreți, 100, 2, 3 de kg. Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i revindeți, puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează ce faceți.”
Ce condiție pune fermierul celor care vin să culeagă castraveți?
Diego Dragomir le cere celor care intră în solar să aibă grijă de plante și să nu distrugă cultura în timpul recoltării. Fermierul spune că vrea să păstreze plantele până în luna octombrie, în speranța că prețurile vor crește.
„Cu o condiție. Și eu vă trimit locația pentru cei interesați cu adevărat. Vreau să aveți bun simț și să aveți respect. (...) Nu vreau să faceţi harcea-parcea pe aici. Nu trebuie să smulgeți castravetele, să mi-l faceți numai frunze și să-l stricați. Eu vreau să-l duc până în octombrie, în ideea că poate îmi recuperez măcar banii mei. Că am băgat câteva sute de milioane aici. Măcar să-mi recuperez banii.”, a mai spus Diego Dragomir.
Potrivit fermierului, investiția în cultură se ridică la „câteva sute de milioane”, iar acesta speră să își recupereze măcar banii investiți dacă va putea menține producția până în octombrie.