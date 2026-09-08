Un fermier din Galați a ajuns să dea castraveții gratis. Motivul: îl costă mai mult să-i culeagă decât primește pe ei - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 15:18

Un fermier din Matca, județul Galați, oferă gratuit castraveții din solar după ce, potrivit acestuia, prețul a scăzut la 30 de bani pe kilogram, sub costul recoltării. Oamenii sunt invitați să vină și să îi culeagă singuri.

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