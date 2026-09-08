Accident spectaculos la Predeal. Zeci de traverse de cale ferată au ajuns pe DN 1

Un accident rutier neobișnuit a dat peste cap circulația pe DN 1, în stațiunea Predeal, județul Brașov. Un camion care transporta traverse de cale ferată a fost implicat într-o coliziune, iar o parte din încărcătură s-a împrăștiat pe șosea.
Incidentul s-a produs marți dimineață, în zona centrală a stațiunii Predeal, iar traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers. Imaginile de la fața locului surprind zeci de traverse ajunse pe carosabil în urma accidentului.
Camion încărcat cu traverse, implicat în accident
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, accidentul a avut loc pe DN 1 Brașov – Ploiești, la kilometrul 145+700, pe raza localității Predeal.
În evenimentul rutier au fost implicate un autotren și o autoutilitară. În urma impactului, încărcătura transportată de camion s-a desprins și a ajuns pe partea carosabilă, blocând circulația.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru îndepărtarea traverselor și curățarea drumului.
„DN1 este blocat în centrul stațiunii Predeal, în urma unui accident. Se lucrează la eliberarea carosabilului după ce un camion încărcat cu traverse de cale ferată a fost implicat într-un accident”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.
Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
În urma accidentului, două persoane aflate în autoutilitară au primit îngrijiri medicale la locul producerii evenimentului.
Echipajele de intervenție au ajuns rapid în zonă pentru acordarea primului ajutor și pentru asigurarea perimetrului. Din primele informații, cele două persoane au fost evaluate medical la fața locului.
La intervenție au participat polițiștii rutieri, echipaje SMURD și reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Brașov.
DN 1, blocat pe ambele sensuri la Predeal
Accidentul a provocat probleme serioase în trafic, mai ales că DN 1 reprezintă una dintre principalele rute care leagă Brașovul de Valea Prahovei și București.
Circulația a fost oprită în ambele direcții, în timp ce drumarii au intervenit pentru îndepărtarea traverselor căzute pe șosea și pentru degajarea carosabilului.
Autoritățile au transmis că traficul a fost reluat după ora 08:30, însă momentul redeschiderii drumului depindea de durata intervenției și de cercetările efectuate de polițiști.
Șoferii, sfătuiți să circule cu prudență
Conducătorii auto care au avut drum prin Predeal au fost avertizați să țină cont de restricțiile instituite în zona accidentului și să manifeste prudență.
Polițiștii au desfășurat cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs coliziunea. În paralel, echipele de drumari au continuat operațiunile pentru eliberarea DN 1 și reluarea traficului în condiții de siguranță.