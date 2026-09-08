Accident spectaculos la Predeal. Zeci de traverse de cale ferată au ajuns pe DN 1

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 sept. 2026, 13:59

Un accident rutier neobișnuit a dat peste cap circulația pe DN 1, în stațiunea Predeal, județul Brașov. Un camion care transporta traverse de cale ferată a fost implicat într-o coliziune, iar o parte din încărcătură s-a împrăștiat pe șosea.

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