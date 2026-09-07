Trafic feroviar oprit în Ialomița după un incident la locomotiva unui tren de marfă. Șase trenuri de călători, blocate în stații

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 19:00

Circulația trenurilor a fost suspendată temporar, luni seară, între Fetești și Ramificația Borcea, în județul Ialomița, după ce locomotiva unui tren de marfă a întâmpinat probleme la instalația de electrificare. Incidentul a provocat și un început de incendiu la vegetația uscată din apropierea căii ferate. Șase trenuri de călători sunt afectate și așteaptă reluarea circulației.

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