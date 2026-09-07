Trafic feroviar oprit în Ialomița după un incident la locomotiva unui tren de marfă. Șase trenuri de călători, blocate în stații

Circulația trenurilor a fost suspendată temporar, luni seară, între Fetești și Ramificația Borcea, în județul Ialomița, după ce locomotiva unui tren de marfă a întâmpinat probleme la instalația de electrificare. Incidentul a provocat și un început de incendiu la vegetația uscată din apropierea căii ferate. Șase trenuri de călători sunt afectate și așteaptă reluarea circulației.
Incidentul s-a produs luni, 7 septembrie 2026, în jurul orei 17:00, la kilometrul feroviar 119+300, pe firul II, între Ramificația Borcea și Fetești.
Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, locomotiva unui tren de marfă operat de DB Cargo România a avut probleme în zona de contact cu linia de electrificare.
Defecțiunea produsă la locomotivă a generat un început de incendiu la vegetația uscată aflată în apropierea căii ferate.
Pentru ca echipele de intervenție să poată acționa în condiții de siguranță, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact de pe firul II, pe relația Fetești – Ramificația Borcea, a fost întreruptă.
Ulterior, pentru desfășurarea în siguranță a intervențiilor, traficul feroviar a fost oprit temporar și pe firul I. Astfel, circulația trenurilor este suspendată pe ambele fire între Fetești și Ramificația Borcea.
Șase trenuri de călători, afectate
Incidentul a produs întârzieri și opriri pentru mai multe trenuri de pasageri care circulau pe această rută.
Conform CFR SA, următoarele trenuri sunt afectate:
IR 11084, operat de Regio Călători – oprit în stația Ovidiu;
R 10588, operat de InterRegional Călători – oprit în stația Ovidiu;
IRN 11502, operat de Astra Trans Carpatic – oprit în stația Dunărea;
IR 11684, operat de Softrans – oprit în stația Dunărea;
IR 11096, operat de Regio Călători – oprit în stația Cernavodă;
IR 16089, operat de CFR Călători – urmează să fie oprit în stația Fetești.
Pasagerii acestor trenuri trebuie să țină cont că reluarea deplasărilor depinde de finalizarea intervențiilor și de verificarea infrastructurii.
O drezină pantograf a fost trimisă pentru intervenție
Pentru verificarea și remedierea instalației de electrificare, din stația Fetești a fost trimisă o drezină pantograf, utilaj feroviar specializat pentru lucrări la linia de contact.
Echipele tehnice urmează să verifice instalația afectată și să stabilească dacă infrastructura poate fi repusă în exploatare în condiții de siguranță.
CFR: traficul va fi reluat după verificarea infrastructurii
Personalul de specialitate intervine pentru evaluarea situației, verificarea instalației de electrificare și remedierea problemelor apărute.
CFR SA precizează că circulația trenurilor între Fetești și Ramificația Borcea va putea fi reluată numai după finalizarea intervenției și confirmarea faptului că sunt îndeplinite toate condițiile necesare pentru desfășurarea traficului feroviar în siguranță.
Până atunci, trenurile afectate rămân în stațiile stabilite, iar călătorii sunt nevoiți să aștepte deblocarea traseului.