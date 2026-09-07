Alertă la Aeroportul Satu Mare. Terminalul a fost evacuat după declanșarea alarmei de incendiu - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 10:18

Momente pline de panică, luni dimineață, la Aeroportul Internațional Satu Mare. Pasagerii și angajații au fost evacuați din terminal după declanșarea alarmei de incendiu.

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