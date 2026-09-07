Alertă la Aeroportul Satu Mare. Terminalul a fost evacuat după declanșarea alarmei de incendiu - VIDEO

Momente pline de panică, luni dimineață, la Aeroportul Internațional Satu Mare. Pasagerii și angajații au fost evacuați din terminal după declanșarea alarmei de incendiu.
Momente de alertă, luni dimineață, la Aeroportul Internațional Satu Mare, după ce sistemul de alarmă la incendiu s-a declanșat în jurul orei 09.00. Toți pasagerii și angajații care se aflau în terminal au fost evacuați imediat, conform procedurilor de siguranță, și au fost nevoiți să aștepte în exterior până când situația a fost verificată.
Incidentul nu ar fi făcut parte dintr-un exercițiu, însă nici nu a fost identificat vreun incendiu în terminal. După aproximativ cinci minute, oamenilor li s-a permis să revină în clădire, iar activitatea aeroportului a revenit la normal.
Pasagerii au putut reveni în terminal după câteva minute
Evacuarea a fost făcută imediat după activarea sistemului de alarmare, tocmai pentru ca nicio persoană aflată în aeroport să nu fie pusă în pericol în cazul în care ar fi existat un incendiu real. Pasagerii și angajații au părăsit terminalul și au rămas în exterior pe durata primelor verificări, conform presei locale.
Situația s-a clarificat într-un timp scurt. La aproximativ cinci minute după evacuare, accesul în terminal a fost permis din nou, după ce nu a fost identificată o sursă de foc sau un incendiu în interiorul clădirii.
Se verifică de ce s-a declanșat alarma
Rămâne de stabilit ce a dus la activarea sistemului de alarmă. Specialiștii urmează să verifice dacă unul dintre senzori s-a declanșat accidental sau dacă a existat o problemă tehnică ce ar fi putut genera fum ori o creștere de temperatură suficientă pentru pornirea alarmei.