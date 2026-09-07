Elevii au început școala online în orașul fără apă. Oamenii sunt bolnavi după ce au băut de la robinet

Publicat 7 sept. 2026, 17:38 Actualizat 7 sept. 2026, 17:42 Sursă Realitatea PLUS

Situația este critică în Târgu-Neamț! În loc să se întoarcă pe băncile școlii, elevii sunt nevoiți să înceapă cursurile online. Totul din cauza lipsei de apă din județ, problemă cu care localnicii se confruntă de mai multe săptămâni. Săptămâna trecută, zeci de oameni au ajuns la spital cu infecții după ce au au băut de la robinet apă nepotabilă.

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