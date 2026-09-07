Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Elevii au început școala online în orașul fără apă. Oamenii sunt bolnavi după ce au băut de la robinet
Publicat7 sept. 2026, 17:38
Actualizat7 sept. 2026, 17:42
SursăRealitatea PLUS
Situația este critică în Târgu-Neamț! În loc să se întoarcă pe băncile școlii, elevii sunt nevoiți să înceapă cursurile online. Totul din cauza lipsei de apă din județ, problemă cu care localnicii se confruntă de mai multe săptămâni. Săptămâna trecută, zeci de oameni au ajuns la spital cu infecții după ce au au băut de la robinet apă nepotabilă.
Citește și
- 16:46Semafoare pentru pietoni vandalizate la Filiași. DRDP Craiova a depus plângere penală: „Pot pune vieți în pericol”
- 15:56Bucureștean arestat din greșeală pentru furtul unui parfum. Instanța a stabilit că polițiștii confundaseră persoana
- 15:37Accident grav pe Șoseaua Colentina. O mașină s-a făcut zob, iar tramvaiele 21 au fost blocate pe ambele sensuri
- 10:18Alertă la Aeroportul Satu Mare. Terminalul a fost evacuat după declanșarea alarmei de incendiu - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News