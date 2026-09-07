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Locale· 1 min citire

Elevii au început școala online în orașul fără apă. Oamenii sunt bolnavi după ce au băut de la robinet

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 sept. 2026, 17:38
Actualizat7 sept. 2026, 17:42
SursăRealitatea PLUS

Situația este critică în Târgu-Neamț! În loc să se întoarcă pe băncile școlii, elevii sunt nevoiți să înceapă cursurile online. Totul din cauza lipsei de apă din județ, problemă cu care localnicii se confruntă de mai multe săptămâni. Săptămâna trecută, zeci de oameni au ajuns la spital cu infecții după ce au au băut de la robinet apă nepotabilă.

Localități întregi fără apă

Unele școli din Târgu-Neamț au ales fie să înceapă orele în online, fie să desfășoare programe precum Școala Altfel sau Săptămâna Verde din cauza crizei de apă. Autoritățile locale spun că au luat primele măsuri necesare, însă problema este departe de a se rezolva.

Pe de altă parte, Directorul companiei de apă din Târgu-Neamț a susținut într-o intervenție în direct la REALITATEA PLUS că deși în bugetul local au existat sume mari de bani, pentru conductele avariate nu s-a putut face nimic.

Situație critică este și în spitale și au fost blocate mai multe trasee de apă pentru ca alimentarea spitalului să poată fi asigurată în continuare.

Managerul spitalului din Târgu-Neamț a explicat că mai mulți oameni au fost inclusiv internați după ce au fost infectați cu microbi foarte agresivi. Mihaela Antohi le recomandă localnicilor să fiarbă apa înainte să o consume.

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