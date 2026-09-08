Adolescentă de 14 ani, bătută de o vecină sub ochii tatălui

Publicat 8 sept. 2026, 10:30 Sursă Realitatea PLUS

Caz șocant în Iași, acolo unde o adolescentă de 14 ani a fost bătută în curtea casei sale de către o vecină, supărată că i-a influențat fiica de 13 ani să plece de acasă fără sa anunțe. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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