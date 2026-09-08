Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident grav pe DN 6, la Orșova. Cinci persoane implicate, două găsite inconștiente

Accident

Accident

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 10:50

Un accident grav s-a produs pe DN 6, în zona Gării Orșova, unde două autoturisme s-au ciocnit. Cinci persoane au fost implicate, iar două dintre ele au fost găsite inconștiente.

Un accident rutier grav s-a produs pe DN 6, în zona Gării Orșova, județul Mehedinți. Două autoturisme au fost implicate, iar în acestea se aflau cinci persoane.

Două dintre victime au fost găsite inconștiente și au fost transportate la Spitalul Orșova. Celelalte trei persoane sunt evaluate medical la fața locului de echipajele SMURD.

Trafic blocat pe DN 6

La intervenție participă pompieri din Orșova și Drobeta-Turnu Severin, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Circulația este blocată pe ambele sensuri în zona accidentului. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs impactul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident orsova

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe