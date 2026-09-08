Accident grav pe DN 6, la Orșova. Cinci persoane implicate, două găsite inconștiente

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 10:50

Un accident grav s-a produs pe DN 6, în zona Gării Orșova, unde două autoturisme s-au ciocnit. Cinci persoane au fost implicate, iar două dintre ele au fost găsite inconștiente.

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