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Locale· 1 min citire
Accident grav pe DN 6, la Orșova. Cinci persoane implicate, două găsite inconștiente
Accident
Un accident grav s-a produs pe DN 6, în zona Gării Orșova, unde două autoturisme s-au ciocnit. Cinci persoane au fost implicate, iar două dintre ele au fost găsite inconștiente.
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