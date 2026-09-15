Sorin Roșca Stănescu, despre consultările de la Cotroceni: „Nu cred că se va putea forma un guvern”

Sorin Roșca Stănescu a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu are așteptări de la consultările politice anunțate și susține că, în actuala configurație parlamentară, formarea unui guvern va fi extrem de dificilă. Jurnalistul consideră că Nicușor Dan va desemna, cel mai probabil, un candidat pentru funcția de premier, însă avertizează că o eventuală majoritate formată în Parlament ar putea fi fragilă.
Sorin Roșca Stănescu spune că nu are „niciun fel de așteptări” de la consultările politice și susține că acestea ar trebui să se desfășoare în cadrul prevăzut de Constituție, cu participarea liderilor partidelor parlamentare. Jurnalistul consideră că actualele neînțelegeri dintre formațiunile politice fac foarte dificilă construirea unei majorități care să poată susține un nou guvern.
Invitat să comenteze criza politică și negocierile pentru formarea unei majorități în Parlament, Sorin Roșca Stănescu a susținut că problema nu este doar desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, ci și capacitatea acestuia de a obține sprijinul necesar în Legislativ.
Sorin Roșca Stănescu: „N-am niciun fel de așteptări”
Întrebat ce așteptări are de la consultările politice, jurnalistul a spus că acestea ar trebui să fie formale și să respecte procedura constituțională.
„N-am niciun fel de așteptări. Consultările ar trebui să fie, conform Constituției, nu informale, ci formale, ceea ce înseamnă că, în mod obligatoriu, la aceste consultări, în ordine, trebuie chemați liderii partidelor parlamentare.”
Sorin Roșca Stănescu a susținut că neînțelegerile dintre partide și relația dintre președinte și formațiunile parlamentare complică și mai mult negocierile pentru formarea unei majorități.
„Dar ei nu se înțeleg și, atâta timp cât legitimitatea AUR nu este recunoscută de președinte și de liderii unor partide politice, atâta timp cât AUR nu participă la guvernare, așa cum ar fi normal conform votanților pe care îi are în spate, eu nu cred că se va putea forma un guvern.”
„Probabil că va desemna un candidat de premier”
În opinia jurnalistului, Nicușor Dan va ajunge, cel mai probabil, să desemneze un candidat pentru funcția de premier, însă acest lucru nu înseamnă automat că va exista și o majoritate parlamentară capabilă să susțină noul Executiv.
„Probabil că va desemna un candidat de premier, Nicușor Dan, că n-are încotro. S-a făcut de râs și este unul dintre artizanii crizei politice.”
Întrebat cine ar putea fi persoana aleasă pentru funcția de premier, Sorin Roșca Stănescu a spus că nu are în vedere un nume anume, însă și-a menținut opinia că formarea unei majorități va fi dificilă.
„Nu știu, Lazăr, poate, nu știu. Nu mă gândesc la nimeni în mod special, dar vă spun că nu se va putea forma o majoritate în Parlament.”
„Dacă se va aduna o oaste de strânsură, guvernul nu va rezista”
Jurnalistul a mers mai departe și a susținut că inclusiv în situația în care s-ar găsi suficiente voturi pentru învestirea unui guvern, stabilitatea acestuia ar putea fi redusă.
„Iar dacă, cumva, se va aduna o oaste de strânsură de parlamentari și va fi totuși legitimat un guvern, acesta nu va rezista decât foarte puțin timp și nu va putea să facă nicio reformă.”
În acest context, Sorin Roșca Stănescu consideră că problema unei viitoare guvernări nu se oprește la obținerea voturilor de învestitură, ci ține și de capacitatea unei eventuale coaliții de a rezista și de a lua decizii pe termen mai lung.
Ce spune despre presiunea străzii
Întrebat dacă protestele și presiunea publică ar putea influența rezultatul consultărilor politice, jurnalistul a exclus un astfel de scenariu, deși consideră legitimă nemulțumirea celor care ies în stradă.
„Sub nicio formă. Presiunea străzii este necesară, este perfect legitimă, este încă prea mică față de chinurile la care este supusă populația României și diverse categorii socioprofesionale, dar nu va rezolva această criză.”
El a adăugat însă că protestele pot avea un efect asupra liderilor politici, chiar dacă nu vor soluționa direct blocajul actual.
„Dar presiunea pusă pe liderii politici are însemnătatea ei.”