Sorin Roșca Stănescu, despre consultările de la Cotroceni: „Nu cred că se va putea forma un guvern”

Publicat 15 sept. 2026, 10:32 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Roșca Stănescu a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu are așteptări de la consultările politice anunțate și susține că, în actuala configurație parlamentară, formarea unui guvern va fi extrem de dificilă. Jurnalistul consideră că Nicușor Dan va desemna, cel mai probabil, un candidat pentru funcția de premier, însă avertizează că o eventuală majoritate formată în Parlament ar putea fi fragilă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre mesaj sorin rosca stanescu