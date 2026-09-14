SURSE: Consultări la Palatul Cotroceni, miercuri. Nicușor Dan va desemna premierul după întâlnirea cu partidele politice

Publicat 14 sept. 2026, 19:58 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă miercuri consultări oficiale cu reprezentanții partidelor politice pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit surselor Realitatea PLUS, numele viitorului șef al Guvernului ar putea fi anunțat chiar miercuri sau, cel mai târziu, joi.

Distribuie articolul