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Politica· 2 min citire

SURSE: Consultări la Palatul Cotroceni, miercuri. Nicușor Dan va desemna premierul după întâlnirea cu partidele politice

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 19:58
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă miercuri consultări oficiale cu reprezentanții partidelor politice pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit surselor Realitatea PLUS, numele viitorului șef al Guvernului ar putea fi anunțat chiar miercuri sau, cel mai târziu, joi.

Când va fi desemnat noul premier

Sursele menționate anterior spun că, cel mai probabil, miercuri va fi anunțat premierul desemnat, după consultările dintre președintele României și partidele politice. În cazul în care decizia nu va fi luată în aceeași zi, aceasta ar urma să fie făcută cel târziu joi.

Președintele Nicușor Dan a transmis luni că își dorește ca până la finalul săptămânii să fie desemnat noul premier, în condițiile în care România se află de mai multe luni într-o situație politică complicată.

În prezent, funcția de premier este ocupată de Ilie Bolojan, care a fost demis de Parlament în urmă cu patru luni.

Cine ar putea fi noul premier al României

În ceea ce privește numele viitorului premier, negocierile politice continuă, iar mai multe variante sunt vehiculate în spațiul public, printre care și cel al lui Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

Întrebat dacă Alexandru Nazare ar putea fi desemnat pentru funcția de premier, Nicușor Dan nu a confirmat și nici nu a infirmat informația.

Președintele s-a limitat să spună că Nazare a fost ministru și că este un ministru bun al Finanțelor.

Nicușor Dan: România nu mai poate rămâne în blocaj politic

Totodată, Nicușor Dan a subliniat că România nu poate rămâne într-o stare de blocaj politic, în condițiile în care numeroase proiecte sunt în așteptare.

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