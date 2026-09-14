Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
SURSE: Consultări la Palatul Cotroceni, miercuri. Nicușor Dan va desemna premierul după întâlnirea cu partidele politice
FOTO: Presidency
Publicat14 sept. 2026, 19:58
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă miercuri consultări oficiale cu reprezentanții partidelor politice pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit surselor Realitatea PLUS, numele viitorului șef al Guvernului ar putea fi anunțat chiar miercuri sau, cel mai târziu, joi.
Citește și
- 18:36Nicușor Dan: ”La cum stau lucrurile, nu putem exclude anticipatele. Nu putem să mai așteptăm, va urma o desemnare”
- 18:26Miron Mitrea: Singurul „levier” al lui Nicușor Dan în fața partidelor sunt alegerile anticipate. „Nu are altă putere”
- 17:49Război total între PSD și PNL privind viitorul Guvern. ”Sacrificiile românilor se pot duce pe apa sâmbetei. Bolojan refuză să plece de la Palatul Victoria”
- 14:50Semnal de alarmă tras de senatorul AUR Petrișor Peiu: „România trece printr-o criză singulară. Riscăm să avem soarta Greciei”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News