Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Grindeanu propune un acord politic pe deciziile majore, Bolojan refuză – SURSE
Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan (Profimedia)
Publicat14 sept. 2026, 10:50
Actualizat14 sept. 2026, 10:58
SursăRealitate Plus
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, propune un acord politic pentru deciziile sociale cu impact major, însă premierul demis Ilie Bolojan refuză, susțin surse politice citate de Realitatea Plus. Potrivit acestora, Grindeanu și Bolojan ar fi avut o discuție legată de căile de depășire a crizei politice și a impasului decizional provocat de faptul că nu există un guvern cu puteri depline.”
Citește și
- 12:29SURSE: Tabăra Bolojan din PNL îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea
- 11:29Alexandru Rogobete trage un semnal de alarmă: „Putem moderniza spitale, dar investiția trebuie continuată prin oameni”
- 10:49Stadioane de peste 1,7 miliarde de lei, construite din bani publici. Unele echipe nu joacă în Liga 1 sau au falimentat
- 10:26Budăi, acuzații dure la adresa lui Bolojan: „Deficitul redus pe hârtie nu este o performanță”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News