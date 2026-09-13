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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan leagă securitatea Arcticii de Marea Neagră. Mesajul transmis de președintele României din Finlanda
Nicușor Dan la summitul din Finlanda
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj despre securitatea Europei și despre conexiunile tot mai evidente dintre diferitele regiuni strategice ale continentului, în contextul participării sale la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat la Rovaniemi, în Finlanda.
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