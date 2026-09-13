Nicușor Dan leagă securitatea Arcticii de Marea Neagră. Mesajul transmis de președintele României din Finlanda

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 23:00

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj despre securitatea Europei și despre conexiunile tot mai evidente dintre diferitele regiuni strategice ale continentului, în contextul participării sale la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat la Rovaniemi, în Finlanda.

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