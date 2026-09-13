Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Nicușor Dan leagă securitatea Arcticii de Marea Neagră. Mesajul transmis de președintele României din Finlanda

Nicușor Dan la summitul din Finlanda

Nicușor Dan la summitul din Finlanda

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 23:00

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj despre securitatea Europei și despre conexiunile tot mai evidente dintre diferitele regiuni strategice ale continentului, în contextul participării sale la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat la Rovaniemi, în Finlanda.

Șeful statului consideră că evoluțiile dintr-o anumită zonă a Europei pot avea efecte asupra întregului continent, motiv pentru care cooperarea în domeniul securității reprezintă o preocupare comună.

Nicușor Dan subliniază legătura dintre Arctica, Marea Baltică și Marea Neagră

Nicușor Dan a afirmat că securitatea Europei trebuie privită într-un context comun, subliniind conexiunea dintre trei zone importante ale continentului: regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră.

„Securitatea Europei este o preocupare comună. Ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecințe directe asupra tuturor, iar legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră este tot mai evidentă”, a scris președintele României pe Facebook.

Mesajul a fost transmis în timpul deplasării sale în Finlanda, unde șeful statului participă la reuniunea europeană dedicată Regiunii Arctice.

Mulțumiri pentru invitația la summitul de la Rovaniemi

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit premierului finlandez Petteri Orpo pentru invitația de a participa la summitul găzduit de Finlanda.

„Îi mulțumesc domnului prim-ministru Petteri Orpo pentru invitația de a participa la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan se află în Finlanda pentru a participa, luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda la Rovaniemi.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor dansummit finlandamarea neagrasecuritatea europeana

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe