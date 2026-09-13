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Politica· 1 min citire
Politicieni de top, la nunta lui Alexandru Nazare din Capitală. Nicușor Dan, declarație savuroasă: „Nu ne vom putea abține” VIDEO
Publicat13 sept. 2026, 08:16
Actualizat13 sept. 2026, 08:22
SursăRealitatea PLUS
Nunta anului în politica de nivel înalt! Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare s-a căsătorit cu Maria Mihali, o cântăreață de muzică populară din Maramureș. La nunta celor doi au venit președintele României, Nicușor Dan, însoțit de Mirabela Grădinaru, dar și nume grele din politică. Au fost prezenți liderul UDMR, Kelemen Hunor, Radu Miruță, fostul ministru Florin Manole, dar și oameni importanți din statul român. Evenimentul a avut loc la un local exclusivist din Pădurea Băneasa, iar nașii celor doi sunt ministrul Finanțelor din Grecia și soția sa.
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