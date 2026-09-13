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Politica· 1 min citire

Politicieni de top, la nunta lui Alexandru Nazare din Capitală. Nicușor Dan, declarație savuroasă: „Nu ne vom putea abține” VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 08:16
Actualizat13 sept. 2026, 08:22
SursăRealitatea PLUS

Nunta anului în politica de nivel înalt! Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare s-a căsătorit cu Maria Mihali, o cântăreață de muzică populară din Maramureș. La nunta celor doi au venit președintele României, Nicușor Dan, însoțit de Mirabela Grădinaru, dar și nume grele din politică. Au fost prezenți liderul UDMR, Kelemen Hunor, Radu Miruță, fostul ministru Florin Manole, dar și oameni importanți din statul român. Evenimentul a avut loc la un local exclusivist din Pădurea Băneasa, iar nașii celor doi sunt ministrul Finanțelor din Grecia și soția sa.

A fost nuntă mare în Capitală! Ministrul interimar al Finanțelor s-a căsătorit cu aleasa inimii, Maria Mihali, o cântăreață de muzică populară din Maramureș.

Momentul incendiar al serii a fost dansul mirilor, mult așteptat de politicienii prezenți.


Evenimentul a avut loc la un local exclusivist din nordul Capitalei. La nuntă a venit și președintele Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru. Întrebat dacă va discuta cu invitații despre formarea viitorului guvern, președintele Nicușor Dan a răspuns că nu se va putea abține.

Nașul cuplului este ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup, primit vineri la Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi se cunosc de șase ani, din proiecte europene, iar relația profesională s-a transformat într-o prietenie.

Totodată, la nunta ministrului Nazare au participat liberali, dar și oameni politici de la alte partide precum Radu Miruță, Florin Manole, liderul UDMR Kelemen Hunor. Prezent a fost și cunoscutul cântăreț Marcel Pavel.

În timp ce Alexandru Nazare și-a construit cariera în politică, Maria Mihali a urmat un parcurs profesional în domeniul artistic. Interpreta s-a născut în Baia Mare și provine dintr-o familie legată de Maramureșul istoric. 

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