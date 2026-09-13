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Politica· 1 min citire
Tudorel Toader, avertisment despre Guvernul interimar: „Palatul Victoria nu poate fi închis”
Publicat13 sept. 2026, 07:34
Actualizat13 sept. 2026, 07:40
SursăRealitatea PLUS
România nu-și mai permite un Guvern ținut la nesfârșit în interimat. Tudorel Toader avertizează că Palatul Victoria nu poate fi „închis”, în timp ce Executivul are atribuții limitate și nu poate lua decizii cruciale pentru țară. Mai mult, fostul judecător CCR vorbește despre sinecuri și interese la Palatul Victoria.
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