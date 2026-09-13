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Politica· 2 min citire
Gheorghe Piperea, despre noul premier: „Nu cred că Nicușor Dan va face desemnarea săptămâna viitoare”
Publicat13 sept. 2026, 07:22
Actualizat13 sept. 2026, 07:24
SursăRealitatea PLUS
Gheorghe Piperea nu crede că președintele Nicușor Dan va desemena noul premier săptămâna viitoare, așa cum se zvonește în spațiul public. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, europarlamentarul AUR a spus că cel care ar trebui să ajungă la cârma Guvernului este Sorin Grindeanu, liderul PSD, pentru că formațiunea condusă de acesta a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare.
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