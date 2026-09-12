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Politica· 1 min citire

11 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. Lidia Vadim: „Tatăl meu cu siguranță ar fi luat poziție față de ce se întâmplă acum”

Lidia Vadim

Lidia Vadim

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 11:56
Actualizat12 sept. 2026, 12:11

Pe 14 septembrie, se împlinesc 11 de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. Sunt momente încărcate de emoție pentru familia și apropiații celui supranumit „Tribunul”. Astăzi, cei care i-au fost alături îi păstrează vie memoria și se întorc, cu emoție, la amintirea omului, poetului și politicianului care a marcat scena publică românească.

”Tatăl meu cu siguranță ar fi luat poziție față de tot ceea ce se întâmplă acum. Dar am stat de multe ori să mă gândesc și cred că, dacă tatăl meu ar fi trăit, lucrurile nu ar fi arătat așa. Cred că ar fi reușit să schimbe parcursul și destinul acestei țări într-un sens pozitiv, dacă oamenii, în timpul vieții, i-ar fi acordat încrederea. Cu toate acestea, pentru mine este o satisfacție, dacă pot să spun așa, faptul că românii au reușit să înțeleagă că tot ceea ce tatăl meu a spus și toate avertismentele lui au fost adevărate, că le-a dorit întotdeauna binele, că s-a luptat întotdeauna pentru români și pentru România și că a făcut tot ceea ce a putut în timpul vieții pentru ca nouă să ne fie mai bine”, a spus Lidia Vadim, în exclusivitate pentru Realitatea TV.

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