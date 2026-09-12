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Politica· 1 min citire
11 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. Lidia Vadim: „Tatăl meu cu siguranță ar fi luat poziție față de ce se întâmplă acum”
Lidia Vadim
Publicat12 sept. 2026, 11:56
Actualizat12 sept. 2026, 12:11
Pe 14 septembrie, se împlinesc 11 de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. Sunt momente încărcate de emoție pentru familia și apropiații celui supranumit „Tribunul”. Astăzi, cei care i-au fost alături îi păstrează vie memoria și se întorc, cu emoție, la amintirea omului, poetului și politicianului care a marcat scena publică românească.
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