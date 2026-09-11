Rareș Bogdan, mesaj emoționant la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: „Memoria colectivă a americanilor a devenit o armă"

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis, vineri, un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, la 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care au ucis aproape 3.000 de oameni în Statele Unite ale Americii.În postare, fostul jurnalist vorbește despre forța spiritului american și despre memoria colectivă a națiunii, pe care le consideră capabile să reziste urii și terorismului.
Mesajul său vine în ziua în care se împlinesc 25 de ani de la atacurile coordonate ale organizației teroriste al-Qaida asupra turnurilor gemene ale World Trade Center din New York, asupra Pentagonului și asupra unui al patrulea obiectiv vizat, avionul deturnat prăbușit ulterior în Pennsylvania. Atentatele din 11 septembrie 2001 au provocat moartea a aproape 3.000 de persoane și sunt considerate cele mai grave atacuri teroriste din istoria Statelor Unite, marcând un punct de cotitură în politica de securitate globală.
Mesajul integral al lui Rareș Bogdan:
„America nu se va prăbuși niciodată sub asaltul urii, pentru că există ceva care nu va putea fi demolat, oricâte turnuri s-ar prăbuși lovite de intoleranță: memoria colectivă. A început cu forța din inima celor care și-au abandonat nenorocirile pentru Tărâmul Făgăduinței, alungați de sărăcie și sentimentul inutilului. Însuflețiți de speranța că acolo, departe, fiecare are o șansă să stea în picioare. Poate Dumnezeu a vrut să așterne lucrurile astfel încât să mai ofere oamenilor, dacă n-au deslușit rațiunea liberului arbitru, un spațiu de manevră. Un pilon al libertății.
La memoria colectivă au tot adăugat generații după generații, au rotunjit-o, au crescut-o, au îmbunătățit-o până când au creat un soi de bine universal. Din dorința reușitei, din punerea minților, dar mai ales a inimilor pe aceeași lungime de undă. Imaginația care creează realități. Credința care transformă un handicap în unicorn. Un spațiu unde binele are în fișa postului să învingă mereu răul.
Memoria colectivă a americanilor a devenit o armă. Nu se poate lupta contra ei. Sunt bani aruncați. Sunt suflete sacrificate din prostie, căci ura întunecă mintea.
Nici tot explozibilul din lume nu va putea dărâma spiritul american, pentru că este clădit cu energia a sute de milioane de oameni ce iubesc libertatea, de îngerii lor și sute de milioane de oameni care vor veni, împreună cu îngerii lor.
Odihniți-vă în pace, semeni pieriți în 11 septembrie 2001!
Fie ca terorismul să dispară din ADN-ul acestei planete ispitite să-L abandoneze pe Dumnezeu!"