Rareș Bogdan, mesaj emoționant la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: „Memoria colectivă a americanilor a devenit o armă"

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 sept. 2026, 13:57

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis, vineri, un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, la 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care au ucis aproape 3.000 de oameni în Statele Unite ale Americii.În postare, fostul jurnalist vorbește despre forța spiritului american și despre memoria colectivă a națiunii, pe care le consideră capabile să reziste urii și terorismului.

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