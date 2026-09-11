Partidul lui Luis Lazarus pregătește o colaborare cu formațiunea germană AfD: „Vrem să luptăm împreună”

Europarlamentarul Rene Aust l-a felicitat pe Luis Lazarus pentru înființarea Partidului Dreptate și Frăție. Noua formațiune urmează să participe la negocieri în Germania pentru a intra în Europa Națiunilor Suverane.
Liderul AFD din Parlamentul European, Rene Aust, i-a transmis un mesaj lui Luis Lazarus după înființarea Partidului Dreptate și Frăție. Europarlamentarul german a salutat apariția noii formațiuni și a vorbit despre continuarea colaborării cu Lazarus la nivel european.
„Noi, AFD, vrem să îl felicităm pe Luis Lazarus pentru fondarea unui nou partid. Îl cunoaștem din Parlamentul European și împreună vrem să scăpăm de Ursula von der Leyen. Vrem să luptăm împreună pentru suveranitatea națiunilor noastre”, a transmis Rene Aust.
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Partidul lui Luis Lazarus, invitat la negocieri în Germania
Luis Lazarus a anunțat că a fost invitat la negocieri în Germania, unde urmează să fie discutată intrarea Partidului Dreptate și Frăție în Europa Națiunilor Suverane, formațiune construită de reprezentanții AFD. El a răspuns mesajului primit și a felicitat partidul german pentru rezultatul obținut în alegeri, despre care consideră că poate declanșa o reacție în lanț.
„Acesta a fost mesajul liderului AFD din Parlamentul European și eu trebuie să felicit partidul pentru extraordinara victorie în alegeri. Acesta este momentul care urmează să genereze o reacție în lanț. M-au invitat la negocieri ca să facem parte din partidul mare Europa Națiunilor Suverane”, a declarat Lazarus.
Negocierile din Germania sunt prezentate drept următorul pas important pentru noua formațiune. Prin această apropiere, Partidul Dreptate și Frăție urmărește să se alăture structurii europene din care face parte AFD.
Luis Lazarus vorbește despre suveranitatea națională
Liderul Partidului Dreptate și Frăție a afirmat că formațiunea sa va susține dreptul fiecărei țări de a-și stabili propriile priorități. Luis Lazarus a criticat ceea ce a numit „guverne coloniale” și a respins intervențiile privind modul în care România ar trebui condusă.
„Nu milităm pentru guverne coloniale, cum este Comisia Europeană. Fiecare țară are prioritățile ei. Nu ne dau ei lecții despre cum să ne conducem țara”, a spus acesta.
Luis Lazarus a precizat că următorul test electoral pentru formațiunea sa va veni în 2028, indiferent dacă alegerile vor fi organizate anticipat sau la termen. Până atunci, noul partid își pregătește participarea la negocierile din Germania pentru intrarea în Europa Națiunilor Suverane.