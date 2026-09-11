Partidul lui Luis Lazarus pregătește o colaborare cu formațiunea germană AfD: „Vrem să luptăm împreună”

Publicat 11 sept. 2026, 13:35 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Rene Aust l-a felicitat pe Luis Lazarus pentru înființarea Partidului Dreptate și Frăție. Noua formațiune urmează să participe la negocieri în Germania pentru a intra în Europa Națiunilor Suverane.

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