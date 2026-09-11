Gabriel Oprea, la 25 de ani de la 11 septembrie: Parteneriatul Strategic România–SUA rămâne un pilon fundamental al securității României

La 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, România își reafirmă solidaritatea cu poporul american și respectul pentru memoria victimelor unei tragedii care a schimbat lumea. Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) subliniază că lecția acelei zile rămâne actuală, iar Parteneriatul Strategic România–SUA reprezintă în continuare un pilon fundamental al securității naționale și al stabilității pe Flancul Estic al NATO.
La 11 septembrie 2001, lumea s-a schimbat, iar atacurile teroriste asupra Statelor Unite au devenit un moment de cotitură pentru securitatea internațională și pentru lumea democratică. La 25 de ani de la tragedie, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) aduce un omagiu memoriei victimelor și transmite solidaritatea sa poporului american, reafirmând totodată importanța Parteneriatului Strategic România–SUA pentru securitatea și apărarea României. Potrivit mesajului transmis pe umpmv.eu, relația strategică dintre România și Statele Unite rămâne un reper fundamental al orientării euroatlantice a țării noastre, bazat pe încredere, cooperare militară și politică și angajamente comune în cadrul NATO.
11 septembrie – Ziua care a schimbat lumea. România nu uită. Solidaritate cu poporul american. Parteneriatul Strategic România–SUA rămâne un pilon fundamental al securității României
”La 11 septembrie 2001, lumea s-a schimbat.
Atacurile teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii au lovit nu doar o națiune, ci valorile unei întregi lumi democratice: libertatea, demnitatea umană, pacea și dreptul oamenilor de a trăi în siguranță.
Astăzi, la 25 de ani de la acea zi tragică, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” – UMPMV aduce un omagiu memoriei victimelor atentatelor de la 11 septembrie și transmite solidaritatea sa poporului american, familiilor celor care și-au pierdut viața și tuturor celor care au purtat, de-a lungul anilor, povara acestei tragedii.
11 septembrie a demonstrat că securitatea unei națiuni nu poate fi separată de securitatea aliaților săi. În urma atacurilor, pentru prima dată în istoria Alianței Nord-Atlantice, a fost activat principiul apărării colective prevăzut de Articolul 5 al Tratatului de la Washington: un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor.
Pentru România, solidaritatea cu Statele Unite are și o semnificație strategică profundă. Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, lansat în 1997, reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai securității naționale și ai orientării euroatlantice a țării noastre. El a fost consolidat prin încredere, cooperare militară și politică și prin sacrificiile militarilor care au servit împreună în teatrele de operații. Pentru România, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale securității naționale și un reper major al politicii noastre externe și de apărare. Relația strategică româno-americană înseamnă securitate, cooperare militară, interoperabilitate în cadrul NATO, încredere politică și o prezență americană esențială pentru stabilitatea Flancului Estic al Alianței. Pentru mine, această relație are și o semnificație personală și instituțională aparte. În anul 2011, în calitate de ministru al Apărării Naționale, am făcut parte din delegația restrânsă condusă de președintele României, Traian Băsescu, la întâlnirea de la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Barack Obama, și vicepreședintele Joe Biden, într-un moment fundamental pentru consolidarea relației dintre țările noastre și a Parteneriatului Strategic România–Statele Unite pentru secolul XXI. Am convingerea, întărită de experiența responsabilităților pe care le-am avut în domeniul securității naționale, că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat permanent. România este mai puternică și mai sigură prin apartenența la NATO, prin propriile sale capacități de apărare și printr-o relație strategică solidă și predictibilă cu Statele Unite ale Americii. Militarii români au luptat alături de aliații americani. România și-a respectat angajamentele și a demonstrat că este un partener serios și predictibil. Astăzi, într-un context internațional marcat din nou de război, terorism, amenințări hibride și instabilitate, lecția zilei de 11 septembrie rămâne actuală: securitatea nu se improvizează, alianțele se construiesc prin încredere, iar solidaritatea dintre aliați trebuie apărată în fiecare zi. UMPMV consideră că România trebuie să continue consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, întărirea NATO și dezvoltarea propriei capacități naționale de apărare și prevenție. Astăzi, la 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, reafirmăm nu numai solidaritatea noastră cu poporul american, ci și credința într-o alianță construită pe valori, încredere și sacrificii comune.
În această zi de comemorare, ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața și în fața curajului pompierilor, polițiștilor, militarilor, salvatorilor și cetățenilor care au intervenit pentru salvarea semenilor lor.
11 septembrie nu trebuie uitat.
Pentru că memoria victimelor ne obligă la responsabilitate, iar lecția acelei zile ne amintește că libertatea și securitatea trebuie apărate împreună. România și Statele Unite ale Americii – parteneri strategici, aliați și prieteni. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care și-au pierdut viața la 11 septembrie 2001.” a transmis General (r) Gabriel Oprea, Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)