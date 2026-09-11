Bolojan anunță posibile scumpiri la energie în toamnă: când ar putea reporni Cernavodă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 10:30

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la energie electrică ar putea înregistra o creștere moderată în toamna acestui an, în contextul problemelor provocate de secetă și de nivelul redus al Dunării, care au afectat activitatea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

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