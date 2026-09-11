Bolojan anunță posibile scumpiri la energie în toamnă: când ar putea reporni Cernavodă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la energie electrică ar putea înregistra o creștere moderată în toamna acestui an, în contextul problemelor provocate de secetă și de nivelul redus al Dunării, care au afectat activitatea Centralei Nucleare de la Cernavodă.
Șeful Executivului estimează că unitatea de la Cernavodă ar putea reveni în producție în luna octombrie. Odată cu reintrarea acesteia în sistemul energetic național, presiunea asupra pieței ar urma să se reducă, având în vedere ponderea importantă a centralei în producția națională de electricitate.
Debitul scăzut al Dunării a afectat funcționarea centralei
Ilie Bolojan a explicat că seceta și diminuarea debitului Dunării au creat dificultăți pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Potrivit acestuia, amplasarea centralei pe o ramificație secundară a fluviului limitează posibilitatea unor intervenții care să crească nivelul apei în zona necesară activității centralei.
„Ne-am confruntat cu situația de secetă, iar scăderea debitului pe Dunăre ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea Centralei de la Cernavodă”, a afirmat premierul interimar, joi seară, la un post TV.
Bolojan a arătat că o evaluare clară privind repornirea unității va putea fi făcută spre finalul lunii septembrie, în funcție de evoluția debitelor și de prognozele hidrologice. Autoritățile iau în calcul ca centrala să reintre efectiv în producție în octombrie.
Importurile și producția pe cărbune au ridicat costurile
În perioada în care producția de la Cernavodă a fost afectată, România a fost nevoită să acopere necesarul de energie printr-un mix de măsuri. Acestea au inclus importuri de electricitate, utilizarea capacităților de rezervă și creșterea producției din centralele pe cărbune.
Premierul interimar a spus că aceste soluții au avut costuri mai mari, mai ales în intervalele de consum ridicat din timpul serii. Din acest motiv, efectele dezechilibrelor din timpul verii s-ar putea regăsi, într-o anumită măsură, în facturile la energie din lunile de toamnă.
„A trebuit să folosim surse de energie, parte importuri, parte pe cărbune, să pornim toate capacitățile pe care le avem în rezervă”, a explicat Ilie Bolojan.
Acesta a precizat că este posibilă o majorare ușoară a prețurilor, însă a subliniat că situația ar trebui să se îmbunătățească după revenirea Centralei de la Cernavodă în sistem.
Cernavodă produce circa o cincime din energia României
Reintrarea Centralei Nucleare de la Cernavodă în producție este considerată esențială pentru stabilizarea pieței energiei. Potrivit lui Ilie Bolojan, centrala asigură aproximativ 20% din producția de electricitate a României, iar reluarea activității ar contribui la echilibrarea sistemului național.
Premierul interimar a respins ideea unor facturi „uriașe” în această iarnă, susținând că piața ar trebui să beneficieze treptat de noi surse de producție.
„În momentul când Centrala de la Cernavodă reintră în producție, sistemul se echilibrează”, a declarat Bolojan.
Centralele de la Iernut și Mintia, așteptate să aducă energie nouă în sistem
Guvernul contează și pe intrarea treptată în funcțiune a unor capacități mari de producție aflate în construcție sau în faza de teste. Centrala de la Iernut ar urma să intre în probe în această iarnă, în timp ce proiectul de la Mintia, o investiție privată, începe testele tehnice în această perioadă.
În cazul centralei de la Mintia, procesul va dura câteva luni, până când toate grupurile vor putea funcționa în condiții normale și vor livra energie în rețea la capacitate ridicată.
Ilie Bolojan estimează că, începând cu 2027, creșterea producției de energie din mai multe surse ar putea contribui la reducerea și stabilizarea prețurilor. El a atras însă atenția că sunt necesare și modificări legislative pentru ca efectul suplimentării ofertei să se reflecte mai clar în facturile plătite de populație și companii.
„Vom avea o creștere puternică a producției de energie în anul următor, ceea ce ar trebui să însemne o scădere a prețului, ca efect al creșterii ofertei”, a spus premierul interimar.