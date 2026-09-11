Bolojan își schimbă discursul, vrea guvern tehnocrat: Executiv de „armistițiu” sau alegeri anticipate

Publicat 11 sept. 2026, 08:15 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan își schimbă radical discursul! După ce s-a opus unei formule de guvernare propuse de foștii partenerii politici, acum vine cu o nouă soluție: un guvern tehnocrat, de tranziție, pe care îl vede ca pe un „armistițiu”. Mai mult, Ilie Bolojan spune că, dacă nu se ajunge la nicio înțelegere, România poate ajunge la alegeri anticipate.

Distribuie articolul