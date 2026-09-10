Bolojan avertizează că România poate rămâne fără bani pentru salarii. De ce trebuie format rapid un nou Guvern

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară necesară în această perioadă.
Liderul PNL susține că perioada de provizorat s-a prelungit prea mult, iar lipsa unei rectificări poate crea probleme în plata unor salarii și în acoperirea unor cheltuieli ale instituțiilor. Bolojan speră ca președintele Nicușor Dan să nominalizeze cât mai curând un premier.
Guvernul interimar nu poate face rectificarea bugetară
Ilie Bolojan a explicat că rectificarea bugetară este necesară pentru realocarea banilor către domeniile în care cheltuielile estimate la începutul anului s-au dovedit insuficiente.
„Sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult. Avem nevoie de rectificări de buget.
În această perioadă e foarte important să facem rectificarea de buget. Asta înseamnă că miniștrii care, de exemplu, la începutul anului, când s-a făcut bugetul, nu și-au previzionat corect cheltuielile, sunt în situația în care, pe ultimele luni, anumite cheltuieli rămân descoperite și dacă la Sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe Unitățile de Primiri Urgențe sau pe Ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite.
Și asta fac guvernele României practic în fiecare an, în toamnă. În final de august – început de septembrie, se face o rectificare de buget. Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență. Ea se face printr-o Ordonanță. Asta înseamnă că în această perioadă, unul din obiectivele importante, în afară de a gestiona PNRR-ul, de a duce acest proiect foarte important la capăt, a fost și să asigurăm funcționarea normală a instituțiilor.
Am reașezat bugete în așa fel încât să putem funcționa. Fără o rectificare, riști să nu poți plăti salarii în anumite zone, riști să nu poți acoperi anumite cheltuieli și, deci, este necesar, din acest punct de vedere al unui administrări normale, să avem un guvern cât mai repede posibil, care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut în cheltuieli excepționale care nu au fost avute în vedere la începutul anului, în așa fel încât să putem să funcționăm în condiții normale. Este un element important pentru buna funcționare a statului, să aloci bani pentru anumite cofinanțări, pentru investiții, ca să asiguri funcționarea normală a șantierelor și așa mai departe. Deci este important asta”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul unui interviu tv.
Premierul interimar atrage astfel atenția că problemele nu se limitează la plata salariilor. Rectificarea este necesară și pentru finanțarea unor cofinanțări, investiții și pentru menținerea în funcțiune a șantierelor.
Bolojan speră ca Nicușor Dan să nominalizeze rapid un premier
Întrebat ce se poate întâmpla dacă România nu va avea în scurt timp un Guvern cu puteri depline, Ilie Bolojan a indicat două priorități pentru perioada următoare: rezolvarea situației bugetare și pregătirea bugetului pentru anul 2027.
„Deci o prioritate pentru perioada imediat următoare este să avem un guvern cu puteri de pline, care, pe de o parte, să rezolve această situație și, pe de altă parte, să pregătească proiectul de buget, să adopte legislația în așa fel încât echilibrele financiare să fie păstrate și pentru anul următor. Ceea ce a făcut guvernul pe care l-am condus anul trecut și anul acesta are efecte, în principal, până la sfârșitul acestui an. Dacă vrem să ne reducem în continuare cheltuielile cu dobânzile anii următori, trebuie să ne reducem deficitele, diferența dintre cât cheltuim și cât ne putem permite.
Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită generată de modul în care s-a comportat PSD, iresponsabil, generând o moțiune de cenzur, fără să pună nimic în loc, să găsim o soluție. Pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, este pur și simplu vorba de a ne asigura că România este o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim pentru un buget serios pentru 2027”.
Bolojan susține că noul Guvern va trebui să păstreze echilibrele financiare și să pregătească proiectul de buget pentru 2027, în condițiile în care măsurile luate de Executivul condus de el anul trecut și anul acesta au efecte în principal până la sfârșitul lui 2026.