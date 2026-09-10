Robert Negoiță, avertisment despre criza politică: „Sunt 80% șanse să avem alegeri anticipate la final de noiembrie”

Publicat 10 sept. 2026, 17:22 Sursă Realitatea PLUS

Robert Negoiță a lansat un scenariu privind viitorul politic al României. Invitat la Realitatea PLUS, edilul a declarat că există șanse mari ca următorul guvern să nu fie învestit de Parlament, iar țara să ajungă, pentru prima dată după 1989, la alegeri parlamentare anticipate.

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