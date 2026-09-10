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Politica· 2 min citire
Guvernul crește taxele și îngheață pensiile, dar păstrează privilegiile. Milioane pentru protocol și mașini cu șofer
Guvernul României
Publicat10 sept. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS
Guvernul majorează taxe și îngheață pensii și salarii, însă cheltuielile pentru protocol și mașinile de serviciu rămân la milioane de lei. Doar pentru protocol au fost alocate anul acesta peste 2,3 milioane de lei, iar cele 45 de mașini cu șofer destinate Secretariatului General al Guvernului costă aproape 13 milioane de lei, conform Realitatea PLUS.
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