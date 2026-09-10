Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Guvernul crește taxele și îngheață pensiile, dar păstrează privilegiile. Milioane pentru protocol și mașini cu șofer

Guvernul României

Guvernul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS

Guvernul majorează taxe și îngheață pensii și salarii, însă cheltuielile pentru protocol și mașinile de serviciu rămân la milioane de lei. Doar pentru protocol au fost alocate anul acesta peste 2,3 milioane de lei, iar cele 45 de mașini cu șofer destinate Secretariatului General al Guvernului costă aproape 13 milioane de lei, conform Realitatea PLUS.

Guvernul majorează taxe și îngheață pensii și salarii, însă nu renunță la propriile privilegii, precum mesele decontate din bani publici și mașinile de serviciu. În plină austeritate, la Palatul Victoria se cheltuie milioane de lei pentru mese, tratații, cocktailuri și mașini cu șofer. Doar pentru protocol, Guvernul a alocat anul acesta peste 2,3 milioane de lei, o sumă de trei ori și jumătate mai mare decât anul trecut. La aceasta se adaugă aproape 13 milioane de lei pentru cele 45 de mașini cu șofer destinate Secretariatului General al Guvernului.

Guvernul dă afară 40% din angajați, dar va fi înființată o nouă direcție. Cu cât scad cheltuielile lunare la Palatul Victoria

Cât cheltuie Guvernul pentru protocol?

Pentru cheltuielile de protocol, Guvernul a alocat în acest an peste 2,3 milioane de lei. Suma este de trei ori și jumătate mai mare decât cea alocată anul trecut și acoperă cheltuieli precum mese, tratații și cocktailuri decontate din bani publici.

Pentru cele 45 de mașini cu șofer destinate Secretariatului General al Guvernului, nota de plată ajunge la aproape 13 milioane de lei. Cheltuiala vine în contextul în care Guvernul majorează taxe și îngheață pensii și salarii, dar păstrează aceste costuri pentru aparatul propriu.

Cât costă pe zi o singură mașină de serviciu?

O singură mașină cu șofer ajunge să coste peste 1.200 de lei pe zi, iar suma nu include combustibilul. În total, pentru cele 45 de autoturisme destinate Secretariatului General al Guvernului sunt alocate aproape 13 milioane de lei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Guvernul României

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe