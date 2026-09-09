Anca Alexandrescu: „Singura variantă în acest moment este ori o guvernare PSD-AUR, ori alegeri anticipate”
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a analizat într-o intervenție în direct scenariile politice privind formarea unei noi majorități și susține că, în acest moment, variantele reale sunt o guvernare PSD-AUR sau alegeri anticipate. Jurnalista a vorbit și despre presiunile externe pe care spune că le vede în jurul negocierilor politice și despre situația economică a României.
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a vorbit într-o intervenție în direct despre negocierile politice și despre posibilitatea formării unei noi majorități. În opinia sa, actualul context politic împinge România spre două variante: o guvernare PSD-AUR sau organizarea de alegeri anticipate. Jurnalista susține că există presiuni externe în jurul desemnării viitorului premier și că anumite partide încearcă să construiască o formulă de guvernare care să fie acceptată la nivel european. Ea a indicat inclusiv numele lui Siegfried Mureșan ca posibilă variantă de premier agreată de Bruxelles.
Ce spune Anca Alexandrescu despre posibilitatea unui nou guvern?
Anca Alexandrescu susține că UDMR nu ar sprijini un guvern care ar depinde de voturile suveraniștilor și afirmă că, în paralel, ar exista presiuni pentru desemnarea unui premier acceptat de Bruxelles. În această ecuație, jurnalista îl indică pe Siegfried Mureșan drept unul dintre numele luate în calcul.
„Suntem în următoarea situație: UDMR a primit ordin de la Bruxelles să nu susțină niciun guvern din care fac parte sau primește voturi guvernul respectiv de la suveraniști. Deci este foarte clar. Dacă ieri declarația lui Kelemen Hunor era așa, între ape, astăzi este foarte clar. Astăzi avem pe masă următoarea variantă și, după mesajul lui Bolojan de acum două zile, care vorbește despre faptul că România este într-o situație grea din punct de vedere economic și că pare că nimeni nu mai vrea să mai rezolve problema asta. O să discut diseară despre lucrurile acestea.
Anca Alexandrescu: „Nu există altă variantă de guvernare decât PSD și AUR, o spun și suveraniștii”
Suntem în următoarea situație: se pare că Nicușor Dan este tentat, bineînțeles, tot la presiunile din afara țării, după rezultatele alegerilor din Germania, după ce AfD-ul a câștigat landul Saxonia cu un scor uriaș. Se pare că sunt presiuni ca nominalizarea să fie, totuși, a unui personaj agreat de Bruxelles, și anume Siegfried Mureșan, în spatele căruia să se pună, bineînțeles, USR, PNL și UDMR și, dacă se mai poate, și cei pe care i-a racolat în ultima perioadă domnul Bolojan.”
De ce pune sub semnul întrebării o majoritate formată în jurul PNL, USR și UDMR?
Anca Alexandrescu spune că vede o contradicție între poziția UDMR față de voturile provenite din zona suveranistă și componența unei eventuale majorități. Totodată, ea se declară sceptică în privința șanselor ca o asemenea formulă să strângă suficiente voturi în Parlament.
„Numai că aici am o întrebare pentru UDMR. Au spus că nu votează niciun guvern care primește voturi de la suveraniști. Domnul Bolojan a luat nouă parlamentari din zona suveraniștilor și am prezentat lista acum două seri, de la SOS, POT, PACE, am prezentat lista. Cum ar vota un astfel de guvern cu oameni care au fost luați din această zonă? Trece peste acest lucru. Mi-e greu să cred că va avea majoritate un astfel de guvern, dar este foarte clar că, în acest moment, deși domnul Fritz a ieșit și a vorbit despre varianta unor alegeri anticipate, părerea mea este că doar arată pisica, pentru că e foarte clar că nici Ilie Bolojan nu-și permite, în momentul de față, să facă alegeri anticipate din cauza situației împărțite și tensionate și din interiorul PNL, dar și din interiorul USR, și încearcă să forțeze un alt guvern, via Bruxelles, pentru a rămâne unul dintre pilonii globaliștilor aici, în România.”
Ce variantă vede Anca Alexandrescu pentru ieșirea din criza politică?
Realizatoarea Realitatea PLUS consideră că o eventuală formulă PSD-AUR este, în acest moment, una dintre puținele variante politice care ar putea funcționa. În lipsa unei asemenea înțelegeri, ea spune că soluția ar trebui să fie alegerile anticipate, deși nu crede că Nicușor Dan ar merge în această direcție.
„Din punctul meu de vedere, ceea ce a spus domnul Sorin Roșca Stănescu mai devreme este absolut corect. Cred că singura variantă în acest moment este ori o guvernare PSD-AUR și, dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla, să se meargă la alegeri anticipate. Nu cred că Nicușor Dan va dizolva Parlamentul și va merge la alegeri anticipate, pentru că este și în dezavantajul lui. Evident că nu i-ar conveni ca AUR să ia un scor de peste 40% și să se consolideze împreună cu PSD-ul, care va avea probabil undeva în jur de 20%, și împreună ar face 60%. Așadar, în această ecuație suntem în momentul acesta. Este o presiune uriașă, repet, mai ales după alegerile din Germania. Da, probabil că Nicușor Dan, nu știu dacă săptămâna asta, probabil săptămâna viitoare, va chema partidele la discuții, dar cred că, din nou, nu se va ține cont de ceea ce își dorește poporul, până la urmă, cei care au votat, ci va fi din nou o variantă impusă. Suntem cumva într-un cerc vicios, din păcate”.
De ce spune Anca Alexandrescu că o majoritate PSD-AUR ar putea funcționa?
Anca Alexandrescu afirmă că PSD și AUR au votat deja împreună în mai multe situații și consideră că acest lucru arată că cele două formațiuni pot construi punctual o majoritate parlamentară. Ea invocă moțiunea de cenzură, anumite proiecte legislative și voturile pentru conducerea unor instituții publice.
„Este evident că e vorba doar de calculele lor politice. Nu este niciun dubiu. Pe mine însă mă interesează foarte tare că, iată, sub diverse forme, punctual, s-a format o majoritate PSD-AUR. A început cu moțiunea de cenzură, cu niște proiecte de lege, iată, s-a continuat cu alegerea conducerii la Camera Deputaților, ieri cu Televiziunea Română, unde e foarte clar că PSD și AUR au făcut majoritate și își împart cele două instituții, radio-televiziune și Televiziunea Română. Deci lucrurile pot funcționa. Până la urmă, nu vă supărați, cele două partide au peste 40% împreună, lucru consfințit prin 1 decembrie 2024. Și probabil că mai sunt și alții din Parlament care sunt dispuși să voteze.”
Ce avertisment lansează Anca Alexandrescu despre situația României?
Anca Alexandrescu a vorbit și despre situația economică și instituțională a țării. Ea susține că actuala incertitudine politică, combinată cu angajamentele financiare asumate de România, pune o presiune tot mai mare asupra statului și critică prioritizarea cheltuielilor pentru apărare în raport cu educația și sănătatea.
„Ceea ce însă aș atrage atenția, Claudiu, este că acest haos generalizat, măsuri și cheltuieli care sunt angajate fără limită, tot așa, la ordinul din afara țării, neținându-se cont de nevoile, necesitățile și urgențele românilor și ale României, transformă România, practic, într-o țară în război. Poate că suntem într-o situație mai rea decât Ucraina în acest moment, din acest punct de vedere. Nu avem șefi la servicii, situația cu guvernul de 130 de zile este care este, avem un om în fruntea Cotroceniului, pentru că eu nu pot să-i spun președinte, nu l-am ales, nu mă reprezintă, un om care, iată, nu ține cont de absolut nimic și prelungește la nesfârșit această poveste cu Bolojan.”
Anca Alexandrescu a continuat criticile, susținând că România riscă să rămână într-o perioadă prelungită de incertitudine politică, în timp ce problemele economice se agravează.
„Din păcate, se întâmplă ceea ce am spus. România este în situația de a rămâne cu Bolojan și cu USR, și cu UDMR, într-o situație de incertitudine, în timp ce țara se prăbușește. Ne-am angajat acum două zile să dăm 5% din PIB la apărare, în condițiile în care la educație și la sănătate este dezastru. Nu știu de unde vom da banii aceștia, pentru că am văzut clar cum stăm cu deficitul, dar văd astăzi că apare un material de la Heritage Foundation din America, aplaudat de domnul Lazurcă, consilierul lui Nicușor Dan, probabil ca rezultat al contractului de lobby pe care tot noi îl plătim din bani publici. Ce vreau să spun este că absolut toate măsurile care se iau se iau în favoarea celor din afara țării și împotriva celor din interiorul țării, adică împotriva românilor și României.”
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