Anca Alexandrescu: „Singura variantă în acest moment este ori o guvernare PSD-AUR, ori alegeri anticipate”

Publicat 9 sept. 2026, 15:27 Actualizat 9 sept. 2026, 15:37

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a analizat într-o intervenție în direct scenariile politice privind formarea unei noi majorități și susține că, în acest moment, variantele reale sunt o guvernare PSD-AUR sau alegeri anticipate. Jurnalista a vorbit și despre presiunile externe pe care spune că le vede în jurul negocierilor politice și despre situația economică a României.

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