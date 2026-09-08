Cristian Bușoi asigură că sistemul energetic național este pregătit pentru perioada următoare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 20:30

Sistemul energetic național are resursele necesare pentru a funcționa în siguranță în perioada următoare, a transmis secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, după reuniunea Comandamentului Energetic organizată marți la Dispecerul Energetic Național (DEN), din cadrul Transelectrica.

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