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Politica· 1 min citire

Cristian Bușoi asigură că sistemul energetic național este pregătit pentru perioada următoare

Cristian Bușoi (foto: profimedia)

Cristian Bușoi (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 20:30

Sistemul energetic național are resursele necesare pentru a funcționa în siguranță în perioada următoare, a transmis secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, după reuniunea Comandamentului Energetic organizată marți la Dispecerul Energetic Național (DEN), din cadrul Transelectrica.

La întâlnirea care a început la ora 15:00 au participat reprezentanți ai producătorilor și distribuitorilor de energie. Aceștia au evaluat condițiile din rețea, estimările de consum, precum și prognozele meteo pentru zilele următoare.

Potrivit lui Cristian Bușoi, analiza a vizat situația din fiecare zonă a țării și eventualul impact al vremii asupra cererii de electricitate. Oficialul susține că nu sunt semnalate probleme care să pună în pericol alimentarea populației și a economiei.

„Nu avem probleme și suntem pregătiți”, a declarat secretarul de stat, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Energia fotovoltaică, importantă la orele de consum maxim

Ministerul Energiei arată că producția din parcurile fotovoltaice ajută la acoperirea consumului de electricitate, mai ales în intervalele din timpul zilei în care cererea crește.

Autoritățile și companiile responsabile de funcționarea rețelei electrice rămân mobilizate pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național. Obiectivul este asigurarea continuității alimentării cu energie, inclusiv în condițiile unor variații meteo sau ale creșterii consumului.

Reuniunea Comandamentului Energetic a fost convocată pentru verificarea măsurilor operative și coordonarea actorilor din sectorul energetic înaintea perioadei următoare.

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