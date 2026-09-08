Critici după boicotarea firmei care nu l-a primit pe Călin Georgescu. Deputat AUR: „Producătorii români trebuie susținuți”

Publicat 8 sept. 2026, 08:25 Sursă Realitatea PLUS

Deputatul Călin Matieș se delimitează de apelul la boicot lansat de un lider local AUR din Vaslui împotriva unei firme care nu l-ar fi primit pe Călin Georgescu. Matieș spune că producătorii români trebuie susținuți indiferent de opțiunile lor și acuză existența unor presiuni politice asupra antreprenorilor, conform Realitatea PLUS.

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