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Politica· 2 min citire

Critici după boicotarea firmei care nu l-a primit pe Călin Georgescu. Deputat AUR: „Producătorii români trebuie susținuți”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 08:25
SursăRealitatea PLUS

Deputatul Călin Matieș se delimitează de apelul la boicot lansat de un lider local AUR din Vaslui împotriva unei firme care nu l-ar fi primit pe Călin Georgescu. Matieș spune că producătorii români trebuie susținuți indiferent de opțiunile lor și acuză existența unor presiuni politice asupra antreprenorilor, conform Realitatea PLUS.

Deputatul Călin Matieș se distanțează de gestul unui lider local AUR din Vaslui, care ar fi cerut boicotarea unei firme după ce Călin Georgescu nu ar fi fost primit într-o vizită.

Matieș spune că nu este de acord cu o asemenea abordare și susține că producătorii români trebuie sprijiniți indiferent de deciziile pe care le iau în propriile companii.

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Matieș: „Antreprenorul român trebuie susținut necondiționat”

Deputatul a respins ideea boicotării unei firme doar pentru că aceasta ar fi refuzat o vizită.

„Nu sunt de acord. (...) Eu vreau să spun că orice producător român trebuie susținut. Pentru că omul ăla duce plus valoare în țara asta.”

Matieș a continuat și a spus că decizia unui antreprenor de a primi sau nu o anumită persoană îi aparține exclusiv acestuia.

„Antreprenorul român trebuie susținut necondiționat, pentru că omul dă salarii... Chiar dacă primește sau nu primește pe cineva, nu? E treaba lui.”

Acuzații privind presiuni politice asupra antreprenorilor

Călin Matieș susține că mulți oameni de afaceri se tem să se afișeze public alături de politicieni, de teama unor eventuale controale.

„Mă știu cu toți antreprenorii. Știți ce-mi spun oamenii? Îmi spun, Căline, te ajut cu ce vrei. Fac ce vrei, Căline. Dar te rog frumos, nu mă pune în poză că vede președintele Consiliului Județean și-mi trimite controale. De la PNL.”

Deputatul a adăugat că înțelege această teamă: „Și pe bună dreptate, îl cred pe antreprenorul ăla.”

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