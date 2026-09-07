Bolojan nu vrea să spună dacă merge la audierile din Parlament. Șeful Senatului confirmă cine se prezintă la comisia care anchetează întâlnirea cu șefa CCR

Publicat 7 sept. 2026, 16:39 Actualizat 7 sept. 2026, 17:07 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan nu va participa la primele audieri ale comisiei parlamentare care verifică întâlnirea dintre acesta și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Șeful Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că va merge la comisie, în timp ce Bolojan nu a oferit un răspuns privind participarea sa.

Distribuie articolul