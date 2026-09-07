Bolojan nu vrea să spună dacă merge la audierile din Parlament. Șeful Senatului confirmă cine se prezintă la comisia care anchetează întâlnirea cu șefa CCR

Premierul demis Ilie Bolojan nu va participa la primele audieri ale comisiei parlamentare care verifică întâlnirea dintre acesta și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Șeful Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că va merge la comisie, în timp ce Bolojan nu a oferit un răspuns privind participarea sa.
În cazul președintei CCR, Simina Tănăsescu, audierea nu va avea loc în intervalul 7-11 septembrie. Aceasta a transmis comisiei că nu se poate prezenta în perioada respectivă și urmează să fie invitată din nou pe 15 septembrie.
Bolojan nu a confirmat prezența la audieri
Premierul demis Ilie Bolojan nu a transmis până în prezent un răspuns privind participarea sa la comisia parlamentară care anchetează întâlnirea avută cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
Deși au existat confirmări privind prezența altor persoane chemate să ofere explicații în fața comisiei, Bolojan nu a confirmat că se va prezenta pentru audieri.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat public că va participa la lucrările comisiei. De asemenea, prezența unui angajat al SPP a fost confirmată, acesta fiind persoana care s-a aflat în fața biroului în ziua întâlnirii și care urmează să explice ce a observat înainte de întrevederea dintre Bolojan și Tănăsescu.
Mircea Abrudean merge la comisie
În cazul lui Mircea Abrudean există confirmarea participării la audierile programate de comisie. Cabinetul președintelui Senatului a confirmat prezența acestuia.
Și din partea SPP a fost transmisă confirmarea privind participarea angajatului care se afla în fața biroului în ziua în care a avut loc întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.
Acesta va fi audiat pentru a oferi informații despre ceea ce a văzut și despre situația dinaintea întâlnirii care face obiectul anchetei parlamentare.
Simina Tănăsescu nu poate fi audiată între 7 și 11 septembrie
Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a transmis comisiei un răspuns scris prin care a anunțat că se află în imposibilitatea de a se prezenta la audieri în perioada 7-11 septembrie.
Din acest motiv, audierea șefei CCR nu va avea loc în această săptămână. Simina Tănăsescu urmează să fie invitată din nou la comisie, pentru data de 15 septembrie.
Astfel, parlamentarii care desfășoară ancheta vor avea ocazia să o audieze ulterior cu privire la întâlnirea cu Ilie Bolojan.
Înregistrările video au ajuns la comisie
Comisia parlamentară a primit deja toate înregistrările video realizate în ziua în care a avut loc întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.
Audierile și analiza înregistrărilor video fac parte din demersurile comisiei care verifică circumstanțele întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.