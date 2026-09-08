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Politica· 1 min citire
Florin Cîțu, avertisment sumbru pentru România: datoria publică ar putea ajunge la 110% din PIB. „Pensiile și salariile, în pericol”
Florin Cîțu
Publicat8 sept. 2026, 08:15
SursăRealitatea PLUS
Florin Cîțu avertizează că România se îndreaptă spre o creștere puternică a datoriei publice și critică măsurile fiscale adoptate în ultima perioadă. Fostul premier susține că, într-un scenariu negativ, presiunea asupra finanțelor statului ar putea deveni atât de mare încât să pună în pericol inclusiv plata pensiilor și salariilor, conform Realitatea PLUS.
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