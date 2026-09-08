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Politica· 1 min citire

Florin Cîțu, avertisment sumbru pentru România: datoria publică ar putea ajunge la 110% din PIB. „Pensiile și salariile, în pericol”

Florin Cîțu

Florin Cîțu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 08:15
SursăRealitatea PLUS

Florin Cîțu avertizează că România se îndreaptă spre o creștere puternică a datoriei publice și critică măsurile fiscale adoptate în ultima perioadă. Fostul premier susține că, într-un scenariu negativ, presiunea asupra finanțelor statului ar putea deveni atât de mare încât să pună în pericol inclusiv plata pensiilor și salariilor, conform Realitatea PLUS.

Fostul premier Florin Cîțu avertizează că România s-ar putea confrunta în următorii ani cu o creștere severă a datoriei publice, care ar putea pune o presiune tot mai mare pe bugetul statului.

Potrivit estimărilor sale, datoria publică ar putea ajunge, în mai puțin de 15 ani, la 100% din Produsul Intern Brut. Cîțu susține că, dacă sunt luate în calcul și sumele din programul SAFE, nivelul ar putea urca până la 110% din PIB în aproximativ 14 ani.

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Florin Cîțu critică măsurile Cabinetului Bolojan

Fostul premier critică și măsurile economice adoptate de Cabinetul Bolojan, susținând că majorările de taxe au afectat puternic consumul. Florin Cîțu afirmă că România a ajuns la a 12-a lună consecutivă de scădere a consumului și pune această evoluție pe seama creșterilor de taxe.

În acest context, fostul premier avertizează că, dacă tendința se menține și datoria publică continuă să crească, presiunea asupra bugetului ar putea deveni tot mai mare, cu efecte inclusiv asupra capacității statului de a susține cheltuieli esențiale, precum pensiile și salariile.

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