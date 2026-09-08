Mircea Abrudean spune că a aflat din presă că Bolojan și Simina Tănăsescu s-au întâlnit la el în birou

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 14:28

Scandalul întâlnirii dintre premierul demis și șefa CCR este departe de a se fi încheiat. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că a aflat din presă că Bolojan și Tănăsescu și-au dat întâlnire în biroul său.

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