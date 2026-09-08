Mircea Abrudean spune că a aflat din presă că Bolojan și Simina Tănăsescu s-au întâlnit la el în birou

Scandalul întâlnirii dintre premierul demis și șefa CCR este departe de a se fi încheiat. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că a aflat din presă că Bolojan și Tănăsescu și-au dat întâlnire în biroul său.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că nu a fost informat înainte despre întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu. Discuția dintre cei doi oficiali ar fi avut loc la jumătatea lunii august, chiar în biroul pe care Abrudean îl ocupă temporar la Senat.
Declarația vine în contextul în care întâlnirea a generat controverse în spațiul public și a determinat parlamentarii să inițieze o comisie specială de anchetă în Senat.
Abrudean: „Am aflat din presă”
Mircea Abrudean susține că a aflat despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu abia după apariția informațiilor în presă.
Președintele Senatului spune că, înainte de acest episod, stabilise cu premierul ca acesta să poată utiliza biroul său atunci când are nevoie să poarte discuții la Parlament.
Potrivit lui Abrudean, înțelegerea era ca premierul să se poată întâlni acolo cu persoane pe care le consideră relevante, având în vedere că alte spații, precum grupul parlamentar PNL sau holurile Parlamentului, nu oferă întotdeauna condițiile necesare pentru astfel de discuții.
„Am aflat din presă, da, cum ați aflat și dumneavoastră”, a declarat Abrudean, explicând că nu a considerat că trebuie să fie informat despre identitatea tuturor persoanelor cu care premierul se întâlnește.
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Președintele Senatului spune că nu i-a cerut explicații premierului
Abrudean a precizat că nu l-a întrebat pe Ilie Bolojan cu cine s-a întâlnit în biroul său și că nu consideră că acest lucru intră în responsabilitatea sa.
El a subliniat că premierul are libertatea de a purta discuții cu lideri politici, șefi de instituții sau alte persoane pe care le consideră necesare în exercitarea funcției.
În acest context, Abrudean susține că nu a avut motive să îi ceară premierului „socoteală” pentru întâlnirile desfășurate în spațiul pus la dispoziție.
Întâlnirea Bolojan-Tănăsescu, anchetată de Senat
Discuția dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a devenit subiect de investigație în Senat. Parlamentarii au decis constituirea unei comisii speciale care să analizeze circumstanțele întâlnirii.
Obiectivul anunțat al comisiei este clarificarea situației și verificarea aspectelor care țin de respectarea principiilor constituționale, în special în ceea ce privește independența și imparțialitatea Curții Constituționale.
Demersul parlamentarilor are loc pe fondul dezbaterilor privind relația dintre instituțiile statului și necesitatea menținerii încrederii publice în activitatea CCR.
Abrudean admite că sunt necesare clarificări
Întrebat dacă o astfel de întâlnire ar putea ridica probleme în privința separației puterilor în stat, președintele Senatului a admis că subiectul trebuie lămurit.
Abrudean consideră că sunt necesare inclusiv clarificări de natură legislativă, astfel încât cadrul în care oficialii unor instituții fundamentale ale statului pot avea astfel de întâlniri să fie cât mai clar.
Subiectul rămâne unul sensibil, în condițiile în care Curtea Constituțională are un rol esențial în verificarea constituționalității actelor și în funcționarea echilibrului dintre instituțiile statului.