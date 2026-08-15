Val de reacții după întâlnire Tănăsescu-Bolojan înaintea deciziilor CCR. Ce spun Mircea Abrudean, Georgiana Teodorescu și Ingrid Mocanu

Publicat 15 aug. 2026, 18:36 Actualizat 15 aug. 2026, 18:59 Sursă Realitatea PLUS

Șefa CCR, Simina Tănăsescu nu neagă faptul că s-a întâlnit cu premierul demis Ilie Bolojan, dar nu a dat detalii despre discuțiile privind legile care urmează să fie dezbătute luni de Curtea Constituțională. Potrivit unor surse, Tănăsescu s-ar fi văzut cu Bolojan cu doar trei zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe, printre altele, și pe legea care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere de la Bolojan, însă nu avem încă un răspuns. În schimb, șeful Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu se afla în București.

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