Val de reacții după întâlnire Tănăsescu-Bolojan înaintea deciziilor CCR. Ce spun Mircea Abrudean, Georgiana Teodorescu și Ingrid Mocanu

Șefa CCR, Simina Tănăsescu nu neagă faptul că s-a întâlnit cu premierul demis Ilie Bolojan, dar nu a dat detalii despre discuțiile privind legile care urmează să fie dezbătute luni de Curtea Constituțională. Potrivit unor surse, Tănăsescu s-ar fi văzut cu Bolojan cu doar trei zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe, printre altele, și pe legea care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere de la Bolojan, însă nu avem încă un răspuns. În schimb, șeful Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu se afla în București.
Simina Tănăsescu nu neagă prezența în același birou cu premierul demis Ilie Bolojan, dar respinge ferm că ar fi avut loc discuții despre dosarele Curții în afara cadrului legal. „Respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a spus Tănăsescu într-un răspuns public.
Potrivit unor surse, întâlnirea ar fi avut loc în biroul lui Mircea Abrudean de la Senat, înainte cu numai trei zile înainte ca cei 9 judecători constituționali să se reunească pentru a decide asupra unor legi cu miză politică și financiară majoră, printre care noua Lege a integrității, care îl vizează direct pe Dominic Fritz și viitorul său la Primăria Timișoarei.
Sursele spun că Simina Tănăsescu ar fi intrat în birou la Abrudean la 13.46, iar Ilie Bolojan la 13.47. Discuția ar fi fost extrem de scurtă: cei doi ar fi ieșit puțin după ora 14.00, separat. Mai exact, Bolojan a ieșit, însoțit de doi reprezentanți SPP, iar șefa Curții Constituționale ar fi părăsit Parlamentul la nici 10 minute distanță.
În timp ce premierul demis nu a reacționat în urma acuzațiilor, șeful Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu se afla în București. „Eu sunt la Cluj, nu îmi folosește nimeni biroul în lipsă”, a spus acesta, potrivit presei.
Europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, le-a cerut, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, premierului demis și șefei CCR să iasă public să le explice românilor ce au discutat în spatele ușilor închise.
În același timp, fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, îi cere lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria și îi amintește acestuia că a fost demis de Parlament în urmă cu mai bine de trei luni. „Orice posibilă influență asupra Curții Constituționale trebuie lămurită public”, a spus acesta.
Simina Tănăsescu a mai fost implicată într-o controversă în 2018, când era consilier al fostului președinte Klaus Iohannis. Atunci s-a întâlnit cu Petre Lăzăroiu, și a fost acuzată că ar fi pus presiune pe acesta să își dea demisia din funcția de judecător CCR. În replică, Lăzăroiu a spus că întrevederea a fost solicitată de Tănăsescu pentru a-l informa despre existența unei solicitări către președintele Klaus Iohannis de a-l revoca de la CCR, și a precizat că nu s-a simțit presat.
"Eu nu fac presiuni asupra judecătorilor. Ar fi fundamental eronat și știu ce a discutat dna Tănăsescu. Nicio presiune", afirma Iohannis.
Cererea pentru demiterea lui Lăzăroiu a fost depusă la Cotroceni de Valer Dorneanu, fostul șef al Curții Constituționale, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora CCR funcționa de două luni încălcând legea. Mai exact, Petre Lăzăroiu se afla la momentul respectiv în funcție de 10 ani, deși mandatele magistraților constituționali sunt de 9 ani.