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Politica· 1 min citire
Scandări și fluierături la Constanța! Ilie Bolojan, huiduit de oameni chiar pe faleză, de Ziua Marinei VIDEO
Foto/Arhivă
Publicat15 aug. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS
Discursul premierului interimar Ilie Bolojan, susținut sâmbătă pe faleza Cazinoului din Constanța cu ocazia Zilei Marinei Române, a fost marcat de momente de tensiune. În timp ce șeful Executivului transmitea un mesaj ferm privind securitatea la Marea Neagră și înzestrarea Forțelor Navale, o parte din publicul prezent la manifestări l-a întâmpinat cu fluierături și huiduieli.
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