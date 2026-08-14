Mihai Fifor cere explicații de la CCR după întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan: Cine a solicitat întâlnirea? De ce a avut loc tocmai acum?

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Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, cere Curții Constituționale să ofere explicații oficiale cu privire la întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și liderul PNL, Ilie Bolojan. Într-un mesaj publicat vineri seară pe Facebook, Fifor atrage atenția asupra faptului că întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterile asupra Legii integrității.
Fifor: „CCR trebuie să lămurească public”
Mihai Fifor susține că întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan ridică semne de întrebare prin prisma momentului și a contextului în care a avut loc.
Potrivit liderului PSD Arad, întâlnirea nu a fost anunțată public și s-a desfășurat cu trei zile înainte ca judecătorii constituționali să reia dezbaterea asupra Legii integrității.
„Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și, mai ales, care au fost temele discutate. Nu prin «surse». Nu prin explicații strecurate presei. Oficial”, a transmis Fifor.
Legea integrității, în centrul controversei
Mihai Fifor amintește că Legea integrității a fost contestată la CCR printr-o sesizare comună formulată de 27 de senatori PNL și USR, precum și separat de președintele Nicușor Dan.
În acest context, liderul PSD Arad consideră că momentul întâlnirii este unul sensibil, având în vedere pozițiile instituționale ale celor implicați.
„Problema nu este că doi demnitari au stat de vorbă. Problema este momentul, locul și poziția instituțională a celor implicați”, a scris Fifor. Acesta subliniază că Ilie Bolojan este liderul PNL, partid ai cărui senatori se numără printre autorii sesizării aflate în atenția CCR.
Întrebări despre locul și momentul întâlnirii
Fifor atrage atenția și asupra faptului că discuția ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, care este, la rândul său, lider al PNL.
„Este enorm. Nu știm ce s-a discutat acolo și nici nu trebuie să inventăm. Dar tocmai de aceea sunt necesare explicații”, afirmă liderul PSD Arad.
Mihai Fifor cere să se clarifice cine a solicitat întâlnirea, de ce a avut loc în acest moment și dacă în cadrul discuției a fost abordată, direct sau indirect, sesizarea asupra căreia CCR urmează să se pronunțe.
„Sunt întrebări legitime, iar opinia publică are dreptul la răspunsuri clare”, mai spune Fifor.
„Independența instituțiilor trebuie să fie vizibilă”
În mesajul său, liderul PSD Arad susține că într-un stat de drept nu este suficient ca independența și imparțialitatea instituțiilor să fie doar declarate, ci acestea trebuie să fie credibile și să nu lase loc unor suspiciuni rezonabile.
„Într-un stat de drept nu este suficient ca independența și imparțialitatea instituțiilor să fie proclamate. Ele trebuie să fie vizibile, credibile și dincolo de orice suspiciune rezonabilă”, a transmis Fifor. Acesta consideră că CCR trebuie să ofere rapid clarificări cu privire la întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.
„De aceea, tăcerea nu este o opțiune. CCR trebuie să explice imediat și fără echivoc ce s-a întâmplat”, a conchis Mihai Fifor în mesajul publicat vineri seară pe Facebook.