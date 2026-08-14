Mihai Fifor cere explicații de la CCR după întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan: Cine a solicitat întâlnirea? De ce a avut loc tocmai acum?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 21:21

Lead: Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, cere Curții Constituționale să ofere explicații oficiale cu privire la întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și liderul PNL, Ilie Bolojan. Într-un mesaj publicat vineri seară pe Facebook, Fifor atrage atenția asupra faptului că întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterile asupra Legii integrității.

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