Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan trebuie să ofere clarificări urgente cu privire la întâlnirea avută”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:56

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, avocat, solicită explicații publice din partea președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și a premierului demis Ilie Bolojan, după apariția informațiilor privind o întâlnire neanunțată public între cei doi, cu numai câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unor acte normative cu miză politică și financiară majoră.

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