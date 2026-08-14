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Politica· 2 min citire
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan trebuie să ofere clarificări urgente cu privire la întâlnirea avută”
Georgiana Teodorescu (AUR)
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, avocat, solicită explicații publice din partea președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și a premierului demis Ilie Bolojan, după apariția informațiilor privind o întâlnire neanunțată public între cei doi, cu numai câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unor acte normative cu miză politică și financiară majoră.
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