Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan trebuie să ofere clarificări urgente cu privire la întâlnirea avută”

Georgiana Teodorescu (AUR)

Georgiana Teodorescu (AUR)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:56

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, avocat, solicită explicații publice din partea președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și a premierului demis Ilie Bolojan, după apariția informațiilor privind o întâlnire neanunțată public între cei doi, cu numai câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra unor acte normative cu miză politică și financiară majoră.

În opinia europarlamentarului AUR, indiferent de conținutul discuției, contextul în care ar fi avut loc întâlnirea face necesară clarificarea rapidă și transparentă a scopului acesteia, tocmai pentru a elimina orice suspiciune privind activitatea Curții Constituționale.

„Scopul și durata vizitei, doamnă judecător și mare profesor de drept!”, a declarat Georgiana Teodorescu.

Europarlamentarul AUR a amintit și controversele care au existat în trecut în jurul relației dintre reprezentanții instituțiilor politice și judecătorii Curții Constituționale:

„Mai avusese și Klaus Iohannis o fostă consilieră care odată ajunsă judecător la CCR se mai ducea pe la Cotroceni să se consulte cu el. Acum repetați dvs figura?”

Georgiana Teodorescu consideră că natura funcției deținute de Simina Tănăsescu și momentul în care presa relatează că s-ar fi produs întâlnirea impun răspunsuri fără echivoc din partea celor implicați.

„Se impun clarificări urgente legate de această întâlnire. Atât din partea dumneavoastră cât și a lui Ilie Bolojan!”, a spus europarlamentarul AUR.

Aceasta solicită ca publicului să îi fie explicate circumstanțele și subiectul discuției: „El v-a chemat? Dumneavoastră v-ați dus neinvitată? Cu ce scop? Ce ați discutat? Nu este, totuși, vorba de o întâlnire accidentală în piață”.

„Iar CCR în vremurile noastre nu se bucură tocmai de cea mai bună imagine sau credibilitate. Și nu întâmplător”, a conchis Georgiana Teodorescu, avocat și europarlamentar AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

georgiana teodorescuaurCCRilie bolojansimina tanasescu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe