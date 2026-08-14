Claudiu Manda îl pune la zid pe Bolojan: „Ați cerut sacrificii unei țări întregi. Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră unul. Plecați”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 22:01

Secretarul general al PSD, eurodeputatul Claudiu Manda, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că, în cele peste 100 de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură de către Parlament, a aruncat România 'dintr-o criză în alta' și îi cere să plece din funcție.

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