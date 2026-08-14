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Politica· 1 min citire
Daniel Zamfir acuză o „întâlnire de taină” la Senat pentru salvarea lui Fritz
Daniel Zamfir
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, lansează acuzații grave legate de "o întâlnire de taină" între președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Într-o postare publicată vineri seară pe Facebook, Zamfir susține că întâlnirea ar fi avut loc în contextul dosarului privind legea ANI, care urmează să fie dezbătut de CCR luni.
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