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Politica· 1 min citire

Daniel Zamfir acuză o „întâlnire de taină” la Senat pentru salvarea lui Fritz

Daniel Zamfir

Daniel Zamfir

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:11

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, lansează acuzații grave legate de "o întâlnire de taină" între președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Într-o postare publicată vineri seară pe Facebook, Zamfir susține că întâlnirea ar fi avut loc în contextul dosarului privind legea ANI, care urmează să fie dezbătut de CCR luni.

"Întâlnirea de taină din biroul președintelui Senatului pentru salvarea lui Fritz.

Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean, să se întâlnească cu Bolojan???

„Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!", este mesajul transmis vineri seara de Daniel Zamfir.

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