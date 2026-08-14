Întâlnire neanunțată între șefa CCR și Ilie Bolojan, cu trei zile înaintea unor decizii care pot costa România miliarde de euro

Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu, s-a întâlnit vineri, 14 august, cu Ilie Bolojan, președintele PNL și premier demis, potrivit informațiilor obținute pe surse de stiripesurse.ro. Discuția a avut loc într-un cadru care nu a fost anunțat public, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.
Întâlnirea are loc cu doar trei zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra unor acte normative cu o miză financiară și politică majoră. Printre acestea se află noua Lege a integrității și legea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității, ambele având legătură cu jaloane importante din PNRR.
Tănăsescu și Bolojan au ieșit pe rând din biroul lui Mircea Abrudean
Potrivit informațiilor obținute de stiripesurse, întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut loc vineri, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.
Discuția s-a încheiat în jurul orei 14.30. Președinta CCR și premierul demis au fost văzuți ieșind pe rând din biroul lui Mircea Abrudean.
La acest moment nu sunt informații publice privind subiectele discutate de cei doi.
Întâlnirea neanunțată are loc însă într-un moment sensibil, cu numai trei zile înaintea unei ședințe importante a Curții Constituționale, ceea ce pune în discuție oportunitatea unei asemenea întrevederi și aparența de independență și imparțialitate a jurisdicției constituționale.
CCR se pronunță luni asupra unor legi cu miză de aproape două miliarde de euro
Judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați să se reunească luni, 17 august, de la ora 11.00. Pe agenda ședinței se află sesizările formulate în legătură cu noua Lege a integrității, dar și cu legea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității.
Ambele acte normative sunt asociate unor jaloane importante din PNRR.
În cazul Legii integrității, CCR a decis pe 12 august să amâne pronunțarea pentru data de 17 august. Actul normativ a fost contestat separat de președintele Nicușor Dan și de un grup de senatori USR și PNL.
Jalonul respectiv are asociată o miză financiară de aproximativ 770 de milioane de euro, iar termenul pentru îndeplinirea sa este 31 august.
Printre prevederile contestate se numără cele referitoare la sancționarea unor aleși în situațiile în care au existat constatări definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese. De asemenea, este contestată formularea care introduce în legislația privind integritatea sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”.
Tot luni, Curtea Constituțională trebuie să analizeze sesizarea privind legea prin care sunt aprobate Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030.
Și acest act normativ reprezintă un jalon PNRR, iar miza financiară este estimată la aproximativ 972 de milioane de euro.
Astfel, aproape două miliarde de euro din fondurile PNRR sunt legate de actele normative care urmează să fie analizate de CCR în ședința de luni.
Ce spune legea despre întâlnirile judecătorilor CCR cu politicienii
Legislația referitoare la Curtea Constituțională nu instituie o interdicție generală și expresă prin care președinta CCR sau un judecător constituțional să nu se poată întâlni cu premierul, cu membri ai Guvernului ori cu alți reprezentanți politici.
În consecință, simplul fapt că Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan s-au întâlnit nu poate fi considerat, în lipsa altor elemente, o încălcare a legii.
Există însă prevederi clare privind independența și imparțialitatea judecătorilor constituționali. Articolul 145 din Constituție prevede că „judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia”.
Totodată, articolul 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale stabilește obligația judecătorilor de a-și exercita funcția „cu imparțialitate și în respectul Constituției”.
În acest context, problema nu se limitează la existența unei eventuale influențe efective asupra deciziilor Curții. O altă chestiune este dacă circumstanțele unei întâlniri informale între șeful Executivului și președintele CCR, desfășurată cu numai trei zile înaintea unor decizii importante pentru Guvern, pot genera în spațiul public îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea Curții.