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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, atac dur la guvernul Bolojan: „Ați prăbușit economia”. Acuzații privind scăderea PIB și deficitul bugetar

Sorin Grindeanu (foto: Inquam Photos)

Sorin Grindeanu (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:16

Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a USR, pe care îi acuză că au „prăbușit economia”, au împovărat firmele și au dus România în recesiune.

Liderul social-democrat a acuzat Executivul că își concentrează discursul public pe atacuri la PSD, în loc să gestioneze problemele economice. „Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD”, a scris Grindeanu.

„Două trimestre de cădere economică”

Acesta a invocat date atribuite Institutului Național de Statistică și Eurostat, susținând că România ar fi înregistrat două trimestre de scădere economică și alte două de stagnare. Potrivit lui Grindeanu, în primul semestru din 2026, PIB-ul real a scăzut cu 1,6%, pe seria ajustată sezonier, în timp ce seria brută arată o contracție de 0,8%.

„V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la −0,8%. Îți lipsesc aproape 40 de miliarde, Ilie! Mai crești niște taxe?”, a transmis liderul PSD, sugerând că veniturile bugetare ar putea fi afectate de evoluția economiei.

Grindeanu: „Îți lipsesc aproape 40 de miliarde, Ilie!”

Grindeanu a criticat și politica energetică a guvernării, făcând referire la prețul energiei importate din Bulgaria și reproșând PNL că a deținut pentru cea mai mare perioadă Ministerul Energiei. În același mesaj, el l-a atacat și pe ministrul Apărării, Radu Miruță.

Liderul PSD a afirmat că actuala putere ar fi preluat România într-o poziție favorabilă la nivel european, dar ar fi dus-o „pe penultimul loc” în clasamentul creșterii economice din Uniunea Europeană. „Ați distrus și ați îngropat orice speranță. E tot ce v-a ieșit de minune”, a mai scris Grindeanu.

Mesajul se încheie cu un atac la adresa USR și a partenerilor de guvernare, Grindeanu susținând că îndepărtarea lor de la putere ar reprezenta „o binecuvântare” pentru România.

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