Sorin Grindeanu, atac dur la guvernul Bolojan: „Ați prăbușit economia”. Acuzații privind scăderea PIB și deficitul bugetar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 18:16

Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a USR, pe care îi acuză că au „prăbușit economia”, au împovărat firmele și au dus România în recesiune.

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