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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, atac dur la guvernul Bolojan: „Ați prăbușit economia”. Acuzații privind scăderea PIB și deficitul bugetar
Sorin Grindeanu (foto: Inquam Photos)
Președintele PSD Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a USR, pe care îi acuză că au „prăbușit economia”, au împovărat firmele și au dus România în recesiune.
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