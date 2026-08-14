Cătalin Silegeanu (senator AUR): „Scumpirea chiriilor cu 43% într-o țară cu peste 2,5 milioane de locuințe goale, „cea mai amplă reformă marca PSD și PNL”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 12:16

Senatorul AUR Cătălin Silegeanu afirmă că statul a contribuit la scumpirea locuirii prin majorarea impozitelor pe proprietate, în condițiile în care indicele chiriilor a crescut cu circa 43%, iar România are peste 2,5 milioane de locuințe neocupate.

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