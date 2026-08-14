Senatorul AUR Niculina Stelea avertizează că prelungirea crizei politice și menținerea unui Guvern demis au împins România într-o stare de blocaj instituțional, economic și social

Aceasta îl acuză pe președintele Nicușor Dan că refuză să își exercite atribuțiile constituționale pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru și susține că revenirea la votul românilor, prin alegeri prezidențiale și ulterior alegeri parlamentare anticipate, reprezintă soluția pentru ieșirea țării din actualul provizorat.
„101 zile fără cu un Guvern demis. 65 de zile de când au expirat interimatele pentru jumătate din miniștrii Guvernului. 53 de zile de la respingerea Guvernului Veștea în Parlament. 52 de zile de la ultima consultare a șefului statului cu partidele parlamentare. 453 de zile cu un Președinte ilegitim, indolent și absent. 1.150 de zile fără director civil la SRI. 2.783 de zile de când România nu a reușit să mai aibă un deficit bugetar sub 3% conform criteriilor Acordului de la Maastricht. 616 zile de la anularea alegerilor prezidențiale al căror prim tur de scrutin a fost câștigat de Călin Georgescu.
În acest moment, România este o țară care funcționează din inerție. Instituțiile sunt paralizate de absența factorilor de decizie. Democrația este pusă iarăși între paranteze, iar statul de drept călcat în picioare de un Guvern care emite acte nelegale și care pot fi oricând lovite de nulitate.
Constatăm un colaps economic și social. O improvizație continuă și o luptă politică sterilă.
Noi, AUR, am mers la Cotroceni și am cerut să ni se dea guvernarea, să încercăm să scoatem România din acest coșmar. Am fost refuzați și ni s-a spus în mod repetat că nu suntem doriți la guvernare. Tot noi i-am cerut Președintelui Nicușor Dan să desemneze un Prim-ministru, pentru a reveni în legalite, în litera și în spiritul Constituției. Șeful statului refuză să facă asta. Nicușor Dan este, vorba lui Iohannis, „un crizator”.
Refuzul șefului statului de a-și îndeplini obligațiile constituționale a generat dorința noastră de suspendare și demitere a sa. Asta câtă vreme cele două camere ale Parlamentului sunt conduse de PSD și PNL care refuză să sesizeze Curtea Constituțională pentru ceea ce este, în mod evident, un conflict juridic de natură constituțională.
Practic, partidele vechi preferă să rămână cu un Guvern Bolojan în cârje decât să ajungem la un nou vot de respingere a unei propuneri de Prim-ministru care să atragă după sine posibilitatea dizolvării Parlamentului. Ei știu că, dacă ajungem la vot popular, ar fi pulverizați după dezastrul din țară.
Iată de ce singura soluție rămâne suspendarea și demiterea Președintelui. Pentru a reveni la votul popular. Întâi, un nou șef al statului. Ulterior, alegeri parlamentare ancitipate. Pentru ca voi, românii, să puteți decide drumul înainte al țării”, a declarat Niculina Stelea, senator AUR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026