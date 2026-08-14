Senatorul AUR Niculina Stelea avertizează că prelungirea crizei politice și menținerea unui Guvern demis au împins România într-o stare de blocaj instituțional, economic și social

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 08:31

Aceasta îl acuză pe președintele Nicușor Dan că refuză să își exercite atribuțiile constituționale pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru și susține că revenirea la votul românilor, prin alegeri prezidențiale și ulterior alegeri parlamentare anticipate, reprezintă soluția pentru ieșirea țării din actualul provizorat.

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