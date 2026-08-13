Bușoi, după importurile de energie ale României la preț ridicat: „Facturile ar putea crește cu până la 15%”

Publicat 13 aug. 2026, 21:47 Actualizat 13 aug. 2026, 21:52

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că România se bazează în această perioadă pe importuri de energie electrică, în special seara, iar prețurile plătite sunt sensibil mai mari decât cele din contractele bilaterale.

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