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Politica· 1 min citire

Grindeanu o acuză de Buzoianu de minciună și manipulare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 17:18
SursăRealitatea Plus

Sorin Grindeanu răspunde acuzațiilor venite din partea USR și o acuză pe Diana Buzoianu, de „minciună și manipulare”. Liderul PSD susține că lucrările de dragare pe Dunăre nu au fost blocate de Ministerul Transporturilor, ci de ONG-urile de mediu.

Am văzut și eu declarația unor USR-iști și a primului ministru. Este o minciună. Vă dau date concrete. Încearcă să deturneze atenția de la bătălia cu centimetri a lui Miruță și Buzoianu, cu stânca, cucul, celebrul dâmb creat. Aceste bătălii transmise ne-au adus în situația de azi. USR nu poate nimic. Oamenii trebuie să știe că nu Ministerul Transporturilor a blocat această lucrare, ci fix ONG-urile de mediu dragi lui Buzoianu. (...) În 5 septembrie, HG-ul care aproba efectuarea acestei lucrări. Aveam un miliard de euro alocați pentru asta. Imediat au început șicanele. Când se caută vinovați, verificați aceste lucruri. Au fost două ONG-uri care au depus plângeri la CE pe motiv că se distruge habitatul sturionilor, a declarat Sorin Grindeanu.

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