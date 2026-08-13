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Politica· 1 min citire
Grindeanu o acuză de Buzoianu de minciună și manipulare
Publicat13 aug. 2026, 17:18
SursăRealitatea Plus
Sorin Grindeanu răspunde acuzațiilor venite din partea USR și o acuză pe Diana Buzoianu, de „minciună și manipulare”. Liderul PSD susține că lucrările de dragare pe Dunăre nu au fost blocate de Ministerul Transporturilor, ci de ONG-urile de mediu.
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