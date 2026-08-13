CFR riscă să nu poată plăti salariile. Sindicatele avertizează și fac un apel către Bolojan: Transportul feroviar poate fi blocat

CFR SA riscă să nu mai poată plăti salariile angajaților dacă nu va fi aprobat Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030, situație care ar putea provoca perturbări grave sau chiar blocarea transportului feroviar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.
Federația susține că reprezentanții administrației CNCF CFR SA au transmis sindicatelor, în cadrul unei întâlniri desfășurate joi, 13 august 2026, că societatea nu va putea asigura plata salariilor dacă documentul nu va fi aprobat.
Contractul de activitate și performanță, condiție pentru plata salariilor
„Problema nu este creată de salariați și nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituțiile statului”, se arată într-un comunicat al organizației sindicale.
Potrivit sursei citate, Ministerul Justiției a restituit fără aviz proiectul Contractului de activitate și performanță, apreciind că documentul nu poate fi adoptat înainte ca Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern.
Ministerul Justiției ar fi avertizat, de asemenea, că aprobarea contractului înaintea strategiei ar putea duce la suspendarea, iar ulterior la anularea actului în instanța de contencios administrativ.
Sindicaliștii reclamă că întârzierile și procedurile dintre instituțiile statului riscă să îi lase fără venituri pe angajații care asigură funcționarea infrastructurii feroviare.
Sindicatele: Neplata salariilor poate provoca un conflict de muncă
„Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit și poate genera un conflict de muncă de amploare”, afirmă federația.
Aceasta atrage atenția că, dacă salariile nu sunt achitate, există riscul ca angajații să refuze continuarea activității, ceea ce poate perturba grav sau chiar bloca transportul pe calea ferată.
Apel către premier și Ministerul Transporturilor pentru deblocarea situației
CFR SA administrează infrastructura pe care circulă trenurile de călători și de marfă, astfel că un eventual blocaj în activitatea companiei poate afecta circulația trenurilor, operatorii feroviari, transportul de mărfuri și economia.
„Nu amenințăm cu oprirea căii ferate. Avertizăm că aceasta poate deveni consecința unei situații pe care salariații nu au creat-o”, transmit sindicaliștii.
Federația cere premierului și Ministerului Transporturilor să intervină urgent pentru deblocarea procedurilor, aprobarea documentelor necesare și garantarea plății integrale și la termen a salariilor angajaților CFR SA.
„Salariile trebuie plătite. Calea ferată trebuie să funcționeze. Guvernul trebuie să rezolve urgent acest blocaj”, se arată în finalul comunicatului.