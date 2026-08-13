CFR riscă să nu poată plăti salariile. Sindicatele avertizează și fac un apel către Bolojan: Transportul feroviar poate fi blocat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 18:56

CFR SA riscă să nu mai poată plăti salariile angajaților dacă nu va fi aprobat Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030, situație care ar putea provoca perturbări grave sau chiar blocarea transportului feroviar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

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