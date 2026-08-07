Obiecte metalice periculoase aruncate pe Autostrada Soarelui. Avertismentul CNAIR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 13:31

CNAIR avertizează șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui, după ce pe carosabilul A2 au fost descoperite în mod repetat obiecte metalice confecționate artizanal, care pot provoca avarii grave vehiculelor.

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