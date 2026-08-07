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Obiecte metalice periculoase aruncate pe Autostrada Soarelui. Avertismentul CNAIR

Cuie pe Autostrada Soarelui

Cuie pe Autostrada Soarelui

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 13:31

CNAIR avertizează șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui, după ce pe carosabilul A2 au fost descoperite în mod repetat obiecte metalice confecționate artizanal, care pot provoca avarii grave vehiculelor.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că, în ultima perioadă, echipele de intervenție au identificat în mod repetat obiecte metalice confecționate artizanal pe partea carosabilă a Autostrăzii A2.

Obiecte metalice periculoase, găsite pe A2

Potrivit CNAIR, acestea reprezintă un pericol major pentru participanții la trafic, întrucât pot cauza explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc sau chiar imobilizarea vehiculelor.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea obiectelor, astfel încât circulația pe Autostrada Soarelui să se desfășoare în condiții de siguranță.

Obiectele pot provoca pene sau explozii ale anvelopelor

În cele mai multe situații, obiectele provin din încărcături asigurate necorespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi ori alte materiale metalice. CNAIR transmite însă că au existat și cazuri în care persoane rău intenționate ar fi confecționat și aruncat intenționat astfel de obiecte pe carosabil.

„Pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic”, avertizează CNAIR, care le reamintește transportatorilor obligația de a-și securiza corespunzător încărcăturile înainte de a porni la drum.

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