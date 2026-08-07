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Social· 1 min citire
Obiecte metalice periculoase aruncate pe Autostrada Soarelui. Avertismentul CNAIR
Cuie pe Autostrada Soarelui
CNAIR avertizează șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui, după ce pe carosabilul A2 au fost descoperite în mod repetat obiecte metalice confecționate artizanal, care pot provoca avarii grave vehiculelor.
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