Angajata unui supermarket din Galați a murit după ce s-a certat cu șeful. Familia a depus plângeri la Poliție și la ITM

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 oct. 2026, 18:45

O femeie în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla la serviciu, într-un supermarket din Galați. Familia susține că, în ziua tragediei, angajata ar fi avut o discuție tensionată cu superiorii, după ce i s-ar fi cerut să îndeplinească sarcini care nu intrau în atribuțiile sale.

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