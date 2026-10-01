Angajata unui supermarket din Galați a murit după ce s-a certat cu șeful. Familia a depus plângeri la Poliție și la ITM

O femeie în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla la serviciu, într-un supermarket din Galați. Familia susține că, în ziua tragediei, angajata ar fi avut o discuție tensionată cu superiorii, după ce i s-ar fi cerut să îndeplinească sarcini care nu intrau în atribuțiile sale.
Femeia avea probleme cardiace, iar rudele afirmă că, în ultimele aproximativ două luni, aceasta s-ar fi plâns în repetate rânduri de abuzuri verbale și emoționale la locul de muncă, scrie presa locală.
După conflictul cu superiorul, starea femeii s-ar fi agravat. Ea s-a prăbușit în incinta magazinului, iar în loc ca primul apel să fie făcut la 112, una dintre colege a contactat-o pe sora victimei. Ulterior a fost solicitată intervenția echipajelor medicale, însă femeia a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.
Femeia ar fi fost mutată de la casa de marcat
Totul ar fi început după ce unul dintre superiorii femeii i-ar fi cerut să renunțe temporar la activitatea de la casa de marcat și să meargă să lucreze la unul dintre raioanele magazinului.
Familia susține că sarcina respectivă nu ar fi făcut parte din atribuțiile de serviciu ale femeii. Aceasta ar fi refuzat să facă anumite lucruri care i-ar fi fost solicitate, iar situația ar fi degenerat într-o ceartă.
Angajata ar fi ajuns ulterior în biroul directorului supermarketului, unde discuția tensionată ar fi continuat timp de aproximativ o oră.
Rudele femeii susțin că situația nu ar fi fost una izolată. În perioada de aproximativ două luni dinaintea tragediei, aceasta le-ar fi povestit membrilor familiei despre abuzuri verbale și emoționale pe care ar fi fost nevoită să le suporte la serviciu.
Problemele cardiace ale angajatei ar fi fost cunoscute
Familia afirmă că femeia avea probleme cardiace, iar compania ar fi avut deja documente medicale care indicau această situație.
Potrivit rudelor, starea de sănătate a angajatei ar fi fost cunoscută la locul de muncă. În ziua în care s-a produs tragedia, femeia ar fi fost certată după ce a refuzat anumite sarcini, iar conflictul ar fi continuat ulterior în biroul directorului.
După aproximativ o oră de discuții, femeia ar fi ieșit din birou și atunci i s-ar fi făcut rău.
Angajata s-a prăbușit în incinta supermarketului, iar mai mulți colegi au încercat să îi acorde ajutor.
Un angajat a refuzat să o ducă acasă
În momentul în care femeii i s-a făcut rău, colegii au încercat să intervină. Potrivit familiei, șefa directă i-ar fi cerut unui alt angajat să o transporte pe victimă acasă cu mașina.
În momentul în care femeii i s-a făcut rău, mai mulți colegi au încercat să o ajute. Potrivit familiei, șefa directă a victimei i-ar fi cerut unui alt angajat să o ducă pe femeia de 58 de ani acasă cu mașina.
Colegul ar fi refuzat, după ce a văzut starea în care se afla femeia și cât de rău îi era. În aceste condiții, acesta ar fi considerat că transportarea ei cu mașina până acasă nu era o soluție potrivită.
În loc să fie apelat imediat numărul 112, o altă angajată a sunat-o pe sora victimei. Aceasta lucra pentru aceeași companie, însă într-un magazin din alt oraș. Ulterior, a fost solicitată intervenția echipajului medical.
A fost preluată de SMURD, dar a murit la spital
Un echipaj SMURD a ajuns la supermarket și a preluat-o pe femeie pentru a fi transportată la spital.
Starea acesteia era însă extrem de gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Femeia a murit la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală.
Tragedia s-a produs în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar circumstanțele exacte în care femeia și-a pierdut viața sunt acum verificate de autorități.
Familia a sesizat Poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă
După moartea femeii, familia acesteia a depus plângeri atât la Poliție, cât și la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Ambele instituții au început verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în ziua în care angajata s-a prăbușit la locul de muncă și care a fost contextul în care s-a produs tragedia.
Anchetele urmăresc inclusiv împrejurările conflictului dintre femeie și superiorii săi, situația de la locul de muncă și modul în care s-a intervenit după ce angajata a început să se simtă rău.
Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească precis circumstanțele în care femeia de 58 de ani și-a pierdut viața.