Un minor de 12 ani a amenințat cu cuțitul un tânăr, într-un mall din Cluj. Totul a pornit de la bani

Un minor de 12 ani aflat la cerșit într-un centru comercial dintr-un cartier din Cluj-Napoca, a amenințat cu cuțitul un tânăr de 18 ani care a refuzat să îi dea bani. Tânărul a sunat la 112, iar polițiștii au reușit să îl identifice pe minor pe baza semnalmentelor furnizate. Băiatul a fost dus la sediul Poliției pentru verificări. Potrivit legii, acesta nu va răspunde penal pentru fapta sa.
Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, în zona unui centru comercial din cartierul clujean Gheorgheni. Un tânăr de 18 ani a apelat numărul de urgență 112 și a relatat că, în timp ce se afla la o cafenea împreună cu alte două persoane, a fost abordat de un minor.
Potrivit primelor informații transmise de Poliția județeană Cluj, băiatul ar fi apelat la mila tânărului pentru a-i da bani. După ce acesta ar fi refuzat, minorul l-ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător.
„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat persoana respectivă, un tânăr de 18 ani, care se afla alături de alți doi tineri la o cafenea din incinta centrului comercial. Conform datelor preliminare, acesta ar fi fost abordat de un minor care ar fi apelat la mila sa. În momentul în care tânărul nu ar fi dat curs solicitării, minorul l-ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător”, au transmis, joi, reprezentanții Poliției județene Cluj.
Motivul pentru care minorul nu va răspunde penal
După apelul la 112, polițiștii au început imediat căutările pe baza semnalmentelor oferite de tânărul de 18 ani. În scurt timp, aceștia au identificat persoana indicată - un băiat în vârstă de 12 ani, din Cluj-Napoca. Minorul a fost dus la sediul Poliției pentru verificări.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
Potrivit legii, minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal.