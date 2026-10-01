Un minor de 12 ani a amenințat cu cuțitul un tânăr, într-un mall din Cluj. Totul a pornit de la bani

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 oct. 2026, 12:57

Un minor de 12 ani aflat la cerșit într-un centru comercial dintr-un cartier din Cluj-Napoca, a amenințat cu cuțitul un tânăr de 18 ani care a refuzat să îi dea bani. Tânărul a sunat la 112, iar polițiștii au reușit să îl identifice pe minor pe baza semnalmentelor furnizate. Băiatul a fost dus la sediul Poliției pentru verificări. Potrivit legii, acesta nu va răspunde penal pentru fapta sa.

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