Termoenergetica începe astăzi testele pentru iarnă. Se încarcă instalațiile cu apă: ce trebuie să știe bucureștenii

Termoenergetica începe joi, etapizat, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune, în cadrul pregătirilor pentru sezonul rece, anunță compania. Asociațiile de proprietari vor fi anunțate în prealabil cu privire la data la care este programată încărcarea instalației.
Compania anunță că această etapă este necesară pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece.
„Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece. Ce trebuie să știți? Fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Dacă în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalațiile de încălzire, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt finalizate înainte de data anunțată”, a transmis compania într-o postare pe Facebook.
Ce trebuie să verifice asociațiile de proprietari
Potrivit sursei citate, asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă, mai transmit reprezentanții Termoenergetica.
Compania recomandă locatarilor să țină cont de data comunicată prin afișaj și să se asigure că eventualele lucrări la instalațiile de încălzire sunt finalizate înainte de încărcarea acestora.
Unde pot fi obținute informații suplimentare
Pentru informații suplimentare, bucureștenii pot apela numerele de telefon 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate, și 0800.820.002.
Informațiile pot fi obținute și prin intermediul aplicației Termoalert.