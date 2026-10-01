Termoenergetica începe astăzi testele pentru iarnă. Se încarcă instalațiile cu apă: ce trebuie să știe bucureștenii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 oct. 2026, 07:49

Termoenergetica începe joi, etapizat, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune, în cadrul pregătirilor pentru sezonul rece, anunță compania. Asociațiile de proprietari vor fi anunțate în prealabil cu privire la data la care este programată încărcarea instalației.

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