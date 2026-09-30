S-a terminat perioada cu TVA de 9% la cumprărea unei locuințe. Cumpărătorii pot ajunge să plătească zeci de mii de lei în plus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 18:07

Miercuri, 30 septembrie 2026, este ultima zi în care anumite persoane fizice mai pot beneficia de cota redusă de TVA de 9% la cumpărarea unei locuințe. Regimul tranzitoriu a fost prelungit după atacul cibernetic care a blocat, în luna iulie, sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și a îngreunat finalizarea unor tranzacții imobiliare.

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