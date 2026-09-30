Atacul asupra ambulanței din Cluj ajunge în instanță. Opt persoane au fost trimise în judecată

Opt persoane acuzate că au atacat o ambulanță aflată în misiune, în luna august, pe un drum județean din județul Cluj, au fost trimise în judecată. Autosanitara transporta un pacient și avea la bord membri ai echipajului medical atunci când deplasarea i-a fost blocată cu două mașini.
Incidentul a avut loc în localitatea Căprioara, iar atacatorii ar fi folosit mai multe obiecte pentru a lovi ambulanța. Printre acestea s-au numărat un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă și pietre.
În timpul atacului, unul dintre membrii echipajului medical a fost rănit. O piatră a spart parbrizul autospecialei, iar cioburile rezultate au provocat victimei leziuni care au necesitat 18-20 de zile de îngrijiri medicale.
Opt inculpați, trimiși în judecată și menținuți în arest preventiv
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej au anunțat, miercuri, că procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a celor opt inculpați. Aceștia sunt cercetați în stare de arest preventiv pentru mai multe fapte.
Acuzațiile vizează lovirea unui personal medical aflat în exercițiul funcțiunii, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.
Potrivit procurorilor, ancheta a stabilit că incidentul s-a produs în seara zilei de 8 august 2026, pe drumul județean 109A, în localitatea Căprioara din județul Cluj.
„Din probatoriul administrat a rezultat că la data de 08.08.2026, în jurul orelor 22:20-22:30, pe drumul judeţean 109A, în localitatea Căprioara din judeţul Cluj, mai mulţi inculpaţi au împiedicat deplasarea unei autospeciale ambulanţă aparţinând IGSU Cluj, aflată în misiune şi în interiorul căreia se aflau membrii unui echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj şi un pacient, prin poziţionarea pe carosabil a două autovehicule.”
Procurorii arată că, după ce autospeciala a fost blocată, persoanele implicate au trecut la atacarea ambulanței.
„Ulterior, inculpaţii au atacat autospeciala, lovind în mod repetat capota, parbrizul, aripile şi caroseria cu un topor, o lopată, o rangă, pari, o bâtă şi pietre, provocând avarierea vehiculului şi tulburând grav ordinea şi liniştea publică”, arată procurorii.
Parbrizul ambulanței a fost spart de o piatră
Atacul asupra autospecialei nu s-a limitat la loviturile aplicate caroseriei. Una dintre pietrele aruncate spre ambulanță a spart parbrizul.
Cioburile rezultate în urma spargerii geamului au ajuns la unul dintre membrii echipajului medical și l-au rănit. Pentru vindecarea leziunilor, acesta a avut nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale.
Astfel, incidentul în urma căruia ambulanța a fost avariată a avut și consecințe asupra unui membru al echipajului aflat în timpul unei misiuni medicale.
Dosarul penal a ajuns acum în instanță. Rechizitoriul întocmit de procurori, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Dej.
Atacul asupra ambulanței a avut loc pe fondul unor zvonuri de pe TikTok
Incidentul din 8 august a avut loc după ce medicii au fost chemați să acorde îngrijiri unui pacient în Recea-Cristur, județul Cluj.
În timp ce echipajul se afla în misiune, ambulanța ar fi fost atacată cu bâte, topoare și pietre. La originea situației s-ar fi aflat zvonuri distribuite pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”.
Autosanitara a fost astfel oprită pe traseu, iar persoanele implicate în incident au folosit mai multe obiecte pentru a lovi vehiculul.
În urma spargerii unui geam, șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile rezultate. Acesta a fost ulterior operat.
Incidentul a provocat reacții și din partea autorităților sanitare, în contextul informațiilor false care circulau pe rețelele sociale și care au fost asociate cu atacul asupra echipajului medical.
Ministerul Sănătății a condamnat atacul asupra echipajului medical
Ministerul Sănătății a condamnat atacul asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj și a criticat informațiile care au circulat pe platformele de social media.
Instituția a calificat atacul drept revoltător și a susținut că acesta a fost provocat de dezinformări apărute în mediul online.
Ministerul Sănătății a solicitat instituțiilor care au competențe în acest caz să acționeze cu fermitate maximă.