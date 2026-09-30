Atacul asupra ambulanței din Cluj ajunge în instanță. Opt persoane au fost trimise în judecată

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 30 sept. 2026, 16:13

Opt persoane acuzate că au atacat o ambulanță aflată în misiune, în luna august, pe un drum județean din județul Cluj, au fost trimise în judecată. Autosanitara transporta un pacient și avea la bord membri ai echipajului medical atunci când deplasarea i-a fost blocată cu două mașini.

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