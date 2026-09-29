Șoferii vor fi luați la întrebări în perioada următoare. Vor trebui să spună de unde vin și unde se duc

Șoferii care circulă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România pot fi opriți temporar în trafic în cadrul unei ample anchete privind circulația rutieră. Conducătorii auto vor fi întrebați de unde au plecat, unde se îndreaptă, care este scopul călătoriei și, în cazul anumitor vehicule, ce transportă.
Acțiunea este organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, iar anchetele Origine – Destinație sunt programate pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din țară.
Verificările se vor desfășura în mai multe zile stabilite pentru anul 2026, în anumite intervale orare. CNAIR precizează că informațiile colectate sunt anonime și că nu vor fi înregistrate date care să permită identificarea șoferilor sau a vehiculelor.
Șoferii vor fi opriți în anumite puncte de pe șosele
CNAIR va organiza în perioada următoare etapele de realizare a Anchetelor de Circulație Origine – Destinație pentru anul 2026. Operațiunea are loc în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.
Acțiunea nu vizează o anumită categorie de șoferi sau un anumit traseu, ci se desfășoară la nivelul întregii rețele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România.
Pentru realizarea anchetelor, punctele în care vor fi efectuate opririle sunt stabilite prin metode statistice. Vehiculele selectate vor fi direcționate de agenții de poliție către o bandă de rezervă, respectiv o parcare sau un acostament consolidat.
Odată ajunși în zona de staționare, conducătorii auto vor răspunde unui set de întrebări standardizate adresate de recenzori.
De unde vin și unde merg șoferii
Una dintre principalele informații urmărite în cadrul anchetei este traseul parcurs de fiecare vehicul. Șoferii vor fi întrebați care este originea cursei și care este destinația acesteia.
În formular pot fi consemnate localități precum București, Zalău, Suceava sau Chișinău, acestea fiind oferite drept exemple pentru răspunsurile privind punctul de plecare și destinația călătoriei.
Pe lângă traseu, recenzorii vor solicita informații despre motivul pentru care este efectuată deplasarea. Astfel, șoferii pot fi întrebați dacă se deplasează către locul de muncă, dacă efectuează o călătorie turistică, dacă se întorc acasă sau dacă transportul are un scop comercial.
Pentru vehiculele de marfă, ancheta urmărește și specificul transportului, inclusiv felul mărfii transportate. În cazul vehiculelor destinate transportului de persoane, una dintre informațiile solicitate va fi numărul de pasageri.
Care este scopul anchetei organizate de CNAIR
Datele obținute prin aceste opriri sunt destinate analizării modului în care se desfășoară traficul pe rețeaua rutieră națională. CNAIR urmărește, prin anchetele Origine – Destinație, să determine curenții de trafic și să construiască matrici de mobilitate la nivel național.
Un alt obiectiv îl reprezintă actualizarea bazelor de date utilizate de Modelele Naționale de Transport. Informațiile colectate sunt, de asemenea, necesare pentru fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice.
Ancheta urmărește și cererea de transport de marfă, inclusiv circulația unor categorii specifice de mărfuri.
Prin urmare, întrebările adresate conducătorilor auto sunt legate de modul în care sunt folosite drumurile din România și de tipurile de deplasări efectuate pe acestea.
În ce zile vor avea loc opririle
Anchetele de Circulație Origine – Destinație se vor desfășura în anumite intervale orare ale zilei, conform calendarului stabilit pentru anul 2026.
Opririle sunt programate între orele 08:00 și 12:00, precum și între orele 14:00 și 18:00.
Calendarul anunțat de CNAIR cuprinde următoarele date:
30 septembrie 2026;
7 octombrie 2026;
21 octombrie 2026;
28 octombrie 2026;
4 noiembrie 2026.
În aceste perioade, conducătorii auto care trec prin punctele stabilite pentru efectuarea anchetelor pot fi direcționați de polițiști către zona în care se desfășoară chestionarea.
CNAIR spune că datele șoferilor rămân anonime
CNAIR precizează că informațiile solicitate în cadrul anchetelor nu vor fi asociate cu identitatea persoanelor intervievate.
„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)”, a precizat CNAIR.
Astfel, formularul urmărește informații despre deplasare și transport, nu identificarea individuală a șoferilor sau a vehiculelor.
Șoferii sunt rugați să coopereze cu echipele din teren
CNAIR le solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele care vor efectua anchetele în teren. Potrivit companiei, scopul este ca timpul de staționare să fie cât mai redus, iar desfășurarea acțiunii să nu afecteze fluxurile normale de trafic.
Vehiculele vor fi oprite în puncte stabilite prin metode statistice și vor fi dirijate către o bandă de rezervă de către agenții de poliție. Acolo, recenzorii vor adresa întrebările standardizate referitoare la originea și destinația deplasării, scopul călătoriei și specificul transportului.