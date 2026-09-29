Șoferii vor fi luați la întrebări în perioada următoare. Vor trebui să spună de unde vin și unde se duc

Publicat 29 sept. 2026, 19:50 Actualizat 29 sept. 2026, 19:59

Șoferii care circulă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România pot fi opriți temporar în trafic în cadrul unei ample anchete privind circulația rutieră. Conducătorii auto vor fi întrebați de unde au plecat, unde se îndreaptă, care este scopul călătoriei și, în cazul anumitor vehicule, ce transportă.

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